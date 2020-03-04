Турция не считает открытие границ для мигрантов «политическим шантажом»

Анкара, 4 марта. Турция не считает открытие границ для мигрантов и беженцев «политическим шантажом» Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб власти Турции заявили, что больше «не способны сдерживать» потоки мигрантов и беженцев. Турция открыла свои границы с Евросоюзом, после чего тысячи мигрантов направились в Грецию.

«Европа в панике, хочет остановить поток беженцев. Мы проводим плотный трафик переговоров, они будут продолжены. Если мы эту проблему не разделим, то груз еще больше возрастет», — утверждает Калын.

Он также добавил, что Турция на протяжении долгого времени старалась остановить неконтролируемый поток мигрантов и беженцев в страны ЕС, однако к настоящему моменту возможности Анкары иссякли.

«Наши возможности тоже ограничены, мы больше не можем нести эту ответственность самостоятельно», — подчеркнул Калын.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как в ночь на 28 февраля боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке турецких военных предприняли попытку масштабного наступления на позиции Сирийской арабской армии в районе города Серакиб.

Сирийская армия была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погибли более 30 турецких военных, которые были в составе отрядов боевиков. При этом представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела.

Позднее власти Турции заявили, что больше не могут сдерживать потоки мигрантов и открыли свои границы с Евросоюзом. Анкара использует тему мигрантов, чтобы оказывать давление на Россию через европейские страны.