Валерия показала, как выглядит Zivert вне сцены

Москва, 4 марта. Певица Валерия выложила в Instagram совместную фотографию с исполнительницей Zivert. Многих подписчиков Валерии заинтересовал этот снимок, так как мало кто видел, как Zivert выглядит вне сцены.

Певица Юлия Зиверт, известная как Zivert, запечатлена на фотографии в скромном образе. Она позирует в темной шубе из искусственного меха, черной водолазке и шляпе. Валерия тоже воздержалась от вызывающих костюмов – она носит клетчатое платье и черный пиджак.

В подписи к фотографии Валерия пожелала своей коллеге успехов в ее деятельности, а также отметила, что всегда радуется успехам Zivert.

«Здорово, что даже в наши дни есть артисты, которые побеждают при помощи музыки, а не пустого хайпа и обнаженки», — написала артистка.

Напомним, что популярность пришла к Zivert в 2018 году, когда вышла песня ее Life. Она долгое время возглавляла музыкальные чарты. Кроме того, интернет-сервис «Яндекс.Музыка» признал Life самой популярной песней 2019 года.

В начале сентября текущего года Валерия в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как потеряла ребенка от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам певицы, они с супругом планировали совместных детей. Как отмечает «Газета.Ru», на втором месяце беременности Валерия, не зная о своем интересном положении, лечила грипп сильными препаратами, что привело к гибели плода. Пригожин стал третьим супругом Валерии, они вступили в брак в 2004 году. В отношениях со вторым мужем, Александром Шульгиным, артистка родила дочь и двух сыновей.