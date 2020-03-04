Блогер Диденко увидела мистику в гибели своего супруга

Москва, 4 марта. Аптечный блогер Екатерина Диденко опубликовала в своем Instagram фото мужа, скончавшегося после трагедии с сухим льдом в банном комплексе. В гибели супруга женщина увидела возможную мистику.

Траурный снимок Валентина Диденко женщина разместила в соцсети в среду написав, что сильно скорбит по утрате.

«Навсегда в моем сердце. Навсегда со мной рядом. Невозможно это осознать. Половинка меня ушла. Ради детей продолжать жить. Вечная память…» – заявила девушка.

Кроме этого она отметила тот факт, что год, в который родился ее супруг и год, в котором он погиб, являются високосными.

«В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушел из этого мира», – пояснила Екатерина Диденко.

В комментариях под фотографией подписчики девушки выразили свои соболезнования. Однако другие пользователи возмутились данным поведением блогера. По их мнению, «горе необходимо держать внутри, а не раздувать из него цирк».

Напомним, 28 февраля Диденко отмечала с близкими свой день рождения в московском банном клубе «9 вал». В разгар вечеринки гости высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате химической реакции двое человек скончались на месте от удушья. Супруг Диденко умер позднее в больнице.

После инцидента пользователи соцсетей раскритиковали Диденко за видеозапись из больницы с использованием бьюти-фильтров. При этом количество подписчиков блогера увеличилось почти в 1,5 раза, на ее аккаунт в Instagram подписалось 400 тысяч новых пользователей.

На днях Диденко приняла участие в передаче Первого канала и за 1,2 млн рублей поведала подробности смертельной вечеринки в бане, чем возмутила блогера Елену Миро.