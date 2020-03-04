РФ и Казахстан не поддержали предложение ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти

Вена, 4 марта. Участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению о новом сокращении добычи нефти. Об этом сообщили два источника, принимавшие участие в переговорах.

Россия и Казахстан не поддержали идею сокращения объемов добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Глава министерства энергетики России Александр Новак покинул заседание в Вене до его окончания.

«Позицию России мы узнаем в пятницу, когда Новак приедет в Вену на встречу ОПЕК+», — пояснил источник.

По словам другого источника, после ухода Новака участники заседания попытались убедить в необходимости сокращения объемов добычи нефти представителей Казахстана, однако их усилия оказались безуспешными.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил, что Абу-Даби поддерживает идею сокращения добычи нефти.

«Мы согласны с рекомендацией, считаем это важным», — пояснил он.

При этом министр не стал уточнять, какие именно рекомендации обсуждались в ходе заседания, отметив, что 5 марта мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит свою работу.