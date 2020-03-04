Коллеги Началовой не помогут семье с установкой памятника на могиле

Москва, 4 марта. В середине марта исполнится год со дня смерти певицы Юлии Началовой. Выяснилось, что родителям артистки не хватило денег на установку дорогого памятника на могиле певицы.

Традиционно памятник на могиле устанавливают к первой годовщине смерти. В случае Началовой, сроки пришлось сдвинуть, передает «Собеседник». Администрация Троекуровского кладбища запрещает устанавливать монументы в холодное время года, поэтому пока родители Началовой ограничились установкой креста.

Памятник, который должен появиться на могиле певицы, уже изготавливают. В СМИ появилась информация, что его стоимость составляет порядка 15 миллионов рублей. Однако источники издания опровергли эти слухи, заявив, что памятник «будет достаточно бюджетный».

«Семья Юли не искала спонсоров. Все решили делать собственными силами. Николаю Караченцову, например, памятник установили за счет спонсорских средств. Но к родителям Юли никто с таким предложением не обращался. К сожалению, от звездных коллег тоже поддержки нет. В день похорон Юли они говорили столько добрых слов, так плакали, но на этом все и закончилось», — рассказала источник.

По предварительным данным, памятник будет изготовлен из двух видов камня: мрамора и гранита. Из-за отсутствия финансов родители установят на могиле певицы бюджетный вариант монумента.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в московской больнице от заражения крови и сердечной недостаточности, передавала «Газета.ру». Перед смертью она находилась в коме. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице.

В середине февраля отец Началовой Виктор рассказал о первых днях после ее смерти. По его словам, к телу Юлии в морге первое время не пускали близких и родственников. Так, одному из друзей, Игорю, который уезжал на сборы, так и не удалось попрощаться с Юлией.

Как вспоминает отец Юлии, у него разрывалось сердце от одной мысли, что дочь лежит одна в холодном ящике морга, а близких и родственников нет рядом. Также Виктор Началов отметил, что получить место на кладбище было достаточно непросто. По его словам, было принято решение хоронить Юлию на Троекуровском. С этим помогли друзья исполнительницы, передавали «Дни.ру».