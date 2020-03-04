ВИДЕО: массовая драка фанатов «Зенита» и «Ахмата». ФАН-ТВ

Стычка между фанатами петербургского «Зенита» и чеченского «Ахмата» произошла сегодня в Грозном вовремя матча четверть финала Кубка России. Толпы футбольных фанатов устроили массовую драку прямо на трибунах, судьям пришлось остановить игру.

Как сообщают очевидцы, конфликт начался из-за раздевшихся по пояс фанатов «Зенита». Видимо, это не понравилось хозяевам поля — фанатам «Ахмата». К секторам сразу направились стюарды, а игроки двух клубов попытались успокоить своих болельщиков. Грозненцов удалось унять и не пустить на трибуну гостей. Через несколько минут игру возобновили.

Сине-бело-голубые одержали победу над соперником в дополнительное время — встреча завершилась со счетом 2:1.

«Зенит» обеспечил себе путевку в полуфинал Кубка России, где сыграет с победителем матча «Спартак» — ЦСКА.