Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

Анкара, 4 марта. Массовая драка произошла в парламенте Турции. Как сообщает телеканал NTV, драка началась между партией ПСР, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представителями оппозиции.

Причиной конфликта стало выступление лидера парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча. В своей речи он подверг критике турецкого президента, что возмутило членов Партии справедливости и развития (ПСР). В итоге депутаты обеих партий начали драку прямо в зале парламента.

В этот вторник в парламенте Турции прошло закрытое слушание министров обороны и иностранных дел, которые по запросу оппозиционного блока докладывали о ходе развития обстановки в провинции Идлиб.

Отметим, что ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась в последнее время. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки против мирного населения. Сирийская арабская армия возобновила военную операцию против боевиков.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков, поддерживая радикалов, и способствует еще большей эскалации обстановки. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права. Более того, она намеренно осложняет работу САА, которая проводит против боевиков военную операцию, и, по сути, противоречит собственным заявлениям о желании урегулировать обстановку в регионе.