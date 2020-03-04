В России упал спрос на покупку путевок в Турцию

Москва, 4 марта. Продажи туров из России в Турцию приостановились в последние несколько дней из-за сложившейся политической обстановки, сообщают представители туристического бизнеса.

По сведениям представителей компаний, в последнее время участились запросы на аннуляцию либо уже оплаченных туров, либо поездок, приобретенных по акциям раннего бронирования. При этом отмечается, что количество отказов пока невелико, поскольку сотрудники турфирм советуют клиентам дождаться ясности. Сложившийся конфликт может быть урегулирован уже 5 марта, после встречи лидера России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, турфирмы уверяют клиентов, что туристы при желании смогут перенести заявки на другие направления, однако стоить отдых будет дороже. Намерение клиентов отказаться от поездки также исчезает, когда они узнают, что деньги будут возвращены с вычетом затрат туроператора.

Руководитель сети туристических агентств «География» Мария Бакерина отмечает, что некоторые клиенты желают перенести свои поездки до тех пор, пока политическая ситуация в мире не будет более стабильна. Однако цены на отдых в Турции остаются на прежнем уровне, несмотря на спад спроса.

«Мы со своей стороны стараемся доносить полную картину до наших агентов и клиентов, пресекаем панику, потому что поводов для нее мы на данный момент не видим», – цитирует Бакерину издание TourDom.ru

Ранее доктор экономических и социологических наук, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь заявила в интервью Федеральному агентству новостей, что Турция понесет серьезные финансовые убытки в туристической сфере из-за прекращения турпотока из России в случае дальнейшего обострения отношений с Москвой в связи с ситуацией в Сирии и Ливии.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в 2015 году. Тогда из-за усложнений отношений между Москвой и Анкарой общий экономический ущерб Турции составил около 12 миллиардов долларов США. Тогда после ряда агрессивных заявлений в адрес России Эрдоган был вынужден принести официальные извинения.