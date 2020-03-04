Литвинова рассказала о личной жизни и отношениях с Земфирой

Москва, 4 марта. Российская актриса и кинорежиссер Рената Литвинова рассказала о своем отношении к певице Земфире. Литвинова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором откровенно рассказала о Земфире и своей личной жизни.

«Я считаю, что Земфира — это такой дар. Я отношусь к ней как к дару. Восхищаюсь ею», — пояснила Литвинова.

Кроме того, актриса подвергла критике документальный фильм о Земфире, который был снят журналистом телеканала «Дождь» Антоном Желновым. По словам Литвиновой, фильм получился скучным и посредственным.

Когда речь зашла о непростом характере Земфиры, актриса не стала вступать в дискуссию.

«А кто здесь простой?» — задала риторический вопрос Литвинова.

Актриса призналась, что уже 15 лет дружит с Земфирой и считает ее гениальным человеком. Кроме того, Литвинова рассказала, что делит с певицей одну студию, в которой есть практически все необходимое для жизни.

Актриса неохотно рассказывала о себе, называя себя простой и тихой девушкой. Литвинова также добавила, что ей легко находить общий язык с представителями таких знаков зодиака, как Скорпионы и Тельцы.

Стоит отметить, что Литвинова два раза была в браке. Первым супругом актрисы был кинопродюсер Александр Антипов, с которым она рассталась в 1997 году. Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Леонид Добровский, с которым она прожила в браке шесть лет.