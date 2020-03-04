Журналисты пытаются разобраться в причинах развода Прилучного и Муцениеце

Москва, 4 марта. Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение расстаться, однако причины их развода после восьми лет брака до конца неясны. Непонятно также и то, кто будет воспитывать детей.

Продолжительное время светские хроникеры плодили слухи о том, что звездная пара разведется, однако подтверждения этим сообщениям не было. Вскоре Муцениеце опубликовала в соцсетях пост, в котором вынесла приговор отношениям.

«Ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да!» — написала модель.

Затем об этом же сообщил и Прилучный, заявив, что они всегда будут «родными друг другу людьми».

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения», — высказался актер.

Муцениеце регулярно делилась рассказами о частых ссорах с супругом, а сам Прилучный становился фигурантом скандалов. Актер ночевал в машине соседки, устраивал пьяный дебош в новосибирском стриптиз-клубе и даже якобы избивал жену.

Возможно Муцениеце просто надоело терпеть выходки зарвавшегося мужа. Журналисты Пятого канала попытались разобраться, неужели артистам не удастся сохранить семью.