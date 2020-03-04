В России вдвое увеличилось количество работодателей, борющихся с коронавирусом

Москва, 4 марта. С начала февраля 2020 года в два раза больше российских компаний стали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Профилактика китайской инфекции беспокоит каждого седьмого работодателя. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.
Отмечается, что в открытом опросе принимали участие представители 500 компаний из всех округов России.
Так, по состоянию на 4 марта 14% российских компаний принимают меры по борьбе с распространением коронавируса, а 75% предприятий по-прежнему не беспокоят вопросы противовирусных мер.
Стоит отметить, что для борьбы с распространением инфекции некоторые работодатели вводят карантин в офисах, отказываются от корпоративных вечеров и совещаний. В некоторых компаниях раздают медицинские маски, дезинфицирующие растворы для рук, а также противовирусные препараты и витамины. Сотрудников, у которых есть симптомы заболевания ОРВИ, переводят на удаленную работу или дают отлежаться дома.
Кроме того, согласно данным сервиса, коронавирус повлиял на критерии подбора работы среди россиян.
«Специалисты зафиксировали значительный рост интереса соискателей к функции «Работа рядом с домом», а также удаленной работе. Спрос на удаленку вырос в 1,6 раза», — отмечают аналитики SuperJob.