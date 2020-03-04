В России вдвое увеличилось количество работодателей, борющихся с коронавирусом

Москва, 4 марта. С начала февраля 2020 года в два раза больше российских компаний стали предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Профилактика китайской инфекции беспокоит каждого седьмого работодателя. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Отмечается, что в открытом опросе принимали участие представители 500 компаний из всех округов России.

Так, по состоянию на 4 марта 14% российских компаний принимают меры по борьбе с распространением коронавируса, а 75% предприятий по-прежнему не беспокоят вопросы противовирусных мер.

Стоит отметить, что для борьбы с распространением инфекции некоторые работодатели вводят карантин в офисах, отказываются от корпоративных вечеров и совещаний. В некоторых компаниях раздают медицинские маски, дезинфицирующие растворы для рук, а также противовирусные препараты и витамины. Сотрудников, у которых есть симптомы заболевания ОРВИ, переводят на удаленную работу или дают отлежаться дома.

Кроме того, согласно данным сервиса, коронавирус повлиял на критерии подбора работы среди россиян.