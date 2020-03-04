Названы потери Турции в сирийском Идлибе

Анкара, 4 марта. Потери турецкой армии в сирийской провинции Идлиб составляют убитыми 62 человека, еще почти сто военнослужащих ранены.

Как сообщает Telegram-канал WarJournal, по данным источника в Сирийской арабской армии (САА) на 4 марта, «потери турецких войск в Сирии составили: убитыми — 62 человека, раненными — 96».

Кроме того, было уничтожено пять танков, 10 боевых бронемашин, 13 беспилотников (шесть из них — Anka, семь — Bayraktar).

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков. Напомним, Турция инициировала начало новой операции в Сирии «Весенний щит», в рамках которой наносит удары по позициям САА.

В среду президент Сирии Башар Асад сообщил, что Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Он также добавил, что после освобождения от террористов провинции Идлиб сирийские войска планируют начать военную операцию в восточных районах республики, поэтому Турция пытается препятствовать этому процессу, передавал RT.