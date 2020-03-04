Судья остановил матч между «Зенитом» и «Ахматом» из-за стычки фанатов

Грозный, 4 марта. Судья остановил четвертьфинальный матч Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» из-за конфликта фанатов. Вмешательство полиции предотвратило массовую драку болельщиков.

Очевидцы сообщают, что стычки между болельщиками происходили еще до игры. Острая фаза противостояния произошла во втором тайме матча. Причиной конфликта стало то, что грозненцам не понравилось поведение гостей из Санкт-Петербурга. Фанаты «Зенита» привычно сняли футболки, оголив торс, чем спровоцировали болельщиков «Ахмата», которые попытались прорваться на гостевой сектор.

В конфликт пришлось вмешаться полиции, чтобы не допустить массовых беспорядков. Правоохранители быстро разняли болельщиков. О пострадавших ничего неизвестно.

Матч закончился в добавленное время в пользу «Зенита» со счетом 2:1. За петербуржцев забили Ригони и Жирков, в составе «Ахмата» отличился Роши.