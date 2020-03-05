Сирия, 5 марта. САА отразила контратаку террористов у Серакиба. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о неудавшейся провокации боевиков с химоружием. Минобороны Турции сообщило о гибели двух солдат в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на западе Алеппо; обследовали территорию населенного пункта Айяш в Дейр-эз-Зоре; противостояли исламистам в северо-западной части Хамы; провели подрывные работы в Алеппо и его пригородах; отбили контратаку террористов у Серакиба.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за вылазки на позиции SDF**** в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва в районе Абу-Кемаля.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на западе Идлиба и на севере Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании пяти протурецких боевиков во время рейдов в западной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают оказывать поддержку боевикам в оккупированных районах зоны «Большого Идлиба»; заявили о гибели двух турецких солдат в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о неудавшейся провокации боевиков с химоружием в Идлибе.

Провинция Алеппо

Накануне на западе провинции вновь наблюдались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке ВС Турции. Военный источник в сети Telegram (Sahelshami) публиковал информацию об уничтожении хранилища с оружием проасадовских бойцов у деревни Зерба, которая, однако, так и не получила официального подтверждения.Тем временем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла урон укреплениям прикрываемых Анкарой террористов в окрестностях населенного пункта Кафр-Нуран.

Саперы САА продолжили разминировать территорию Алеппо и его пригороды. Агентство новостей Al Nour передавало, что зачистка местности велась в районах Аль-Инзарат, Аз-Захра и Аль-Митам, а также в населенных пунктах Аль-Халидия и Айн ат-Таль в период с 08.00 до 16.00.

Вечером вновь вспыхнули столкновения у населенного пункта Шейх-Акиль. Twitter-канал (IdlibEn) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен обстрел исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» признали причастность к атаке на контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на окраине населенного пункта Бариха, заявив об убийстве одного и ранении трех курдских боевиков. Кроме того, позднее стало известно о еще одном нападении джихадистов ИГ1, жертвами которого стали четыре члена SDF. Оно произошло у города Аль-Бусейра.

В связи с участившимися случаями налетов ИГ в зонах контроля «демократических сил» правительственные подразделения обследовали территории в непосредственной близости от оккупированных SDF районов. Twitter-канал (deirezzor24) передавал, что обыски прошли на правом берегу Евфрата северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Во второй половине дня прогремел взрыв в юго-восточной части провинции недалеко от города Абу-Кемаль. По данным медиапортала Step News Agency, детонация бомбы, заложенной на обочине дороги, произошла на пути следования отряда проасадовского формирования «Хезболла». Предполагалось, что к минированию местности в этом районе имеют отношение террористы ИГ, которые скрываются на территории Сирийской пустыни в оккупированной США 55-километровой «зоне безопасности».

Провинция Идлиб

В минувшие сутки террористы снова попытались провести контратаку в районе Серакиба. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что нападение было отбито, при этом боевики понесли серьезные потери.

На протяжении всего дня поддержку радикалам с воздуха оказывали беспилотники ВВС Турции, удары которых пришлись по военной технике Сирийской арабской армии (САА).

Минобороны Турции вновь сообщало о гибели турецких солдат в Идлибе. На этот раз поступали данные о восьми жертвах, двое из которых скончались.

Фиксировались вооруженные стычки в западной части региона. По информации интернет-портала Halab Today TV, артиллерия САА вела огонь по военным объектам «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах Джиср аш-Шугура. В то же время под ударом сил САР отказались позиции радикалов в районе населенных пунктов Сармин, Ан-Найраб и Каминас. К вечеру стало известно о взятии сирийцами поселения Аль-Фатыра.

Появились данные о попытке исламистов провести атаку с применением химоружия. Российский Центр по примирению враждующих сторон передавал, что боевики нарушили герметичность одной из емкостей, что привело к утечке отравляющих веществ. В результате сами террористы получили сильные химические отравления.

В Идлиб прибыла новая партия турецкой техники. Военный источник в Telegram (rybar) передавал, что конвой был замечен у населенного пункта Батабу.

Провинция Ракка

Курдские боевики прибегли к рейдам в оккупированных ими районах на западе провинции. Как утверждал на своей странице в сети Twitter (AbdoHogir) военный источник, в результате обысков «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали пятерых членов союзных Анкаре формирований.

Поступала информация о переговорах между SDF и представителями Сирийской арабской армии (САА) в Ракке. Медиапортал Step News Agency сообщал о прибытии курдов в населенный пункт Себху, подконтрольный правительственным силам.

В второй половине дня поступали данные о возобновившихся арестах гражданских лиц курдскими боевиками. Facebook-канал (mohammad.shlash.9) передавал, что во время обысков в поселении Джабар были задержаны мужчина и трое его родственников.

Провинция Хама

Накануне вновь отмечались столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандгрупп к северо-западу от Хамы. По информации новостного портала Baladi-News, противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Аль-Кастун, Аз-Зияра, Аль-Дакмак и Аль-Анкави. Кроме того, наблюдались взаимные обстрелы на севере соседней провинции Латакия, в Курдских горах. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.