Психологи дали совет родителям, как избежать «травли» за отказ платить школьные поборы

В среду, 4 марта, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Поборы в школах — есть ли решение проблемы». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие общественные деятели, психологи и адвокаты. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Перед обсуждением повестки дня участникам конференции показали видео с результатами опроса, который ФАН провел среди жителей России. На нем наши сограждане высказались о своем отношении к проблеме поборов в общеобразовательных учреждениях: одни были недовольны сложившейся ситуацией, в то время как другие заявляли, что слышали о подобном только от третьих лиц.

По видеосвязи из Москвы с пресс-центром Медиагруппы «Патриот» связался депутат Государственной думы Сергей Вострецов. Парламентарий заявил, что практика «сдачи денег на нужды школы/класса» родом из 90-х — времени, когда у образовательных учреждений было хроническое недофинансирование.

«Но самое страшное, что поборы иногда осуществляются и в благополучных школах — уже не от нужды, а от привычки. И с этим нужно серьезно бороться», — убежден Вострецов.

Однако острой проблемы нет, убеждена начальник юридического сектора департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Оксана Кокоулина. Тем не менее, по ее словам, имеющие место быть крайне нераспространенные незаконные сборы средств решительно пресекаются исполнительной властью.

Сопредседатель РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов объяснил, почему со стороны родителей школьников практически не поступают жалобы в прокуратуру на предмет вымогательств со стороны школ.

«Очень четко ведется работа со стороны правоохранительных органов — и любые, даже косвенные намеки на то, что есть какие-то незаконные поползновения со стороны образовательных организаций, тщательно проверяются», — уверен Богданов.

Так что, продолжил он, руководители школ по максимуму пытаются не подставляться и перекладывают всю ответственность по сбору средств на родительские комитеты, которые могут собирать деньги в любых количествах практически на все, что угодно — ведь это частные лица, а личная инициатива не наказуема.

Детский психолог Олеся Андрианова вступилась за школьных учителей. По ее словам, некоторые родители настолько любят устраивать конфликт на пустом месте, что вместо того, чтобы сдать, как все, 100 рублей на ленточки своему сыну-первокласснику, идут и пишут заявления в прокуратуру.

«И получается такая история, что родитель вместо создания благоприятной психологической обстановки в социуме, в который отдает своего ребенка, устраивает травлю его учителю. Зачем это все? Речь-то, в основном, даже не о суммах: я сама мама и больше 2 тысяч рублей в год мы никогда не сдавали», — рассказала Андрианова.

Детский психолог заявила, что сдавать деньги на нужды класса — это норма, как норма и то, что учителям скидываются на букеты.

«А почему нет? Ведь преподаватель — это тоже часть образовательной группы, ее лидер и тот, кто ее создает», — убеждена Андрианова.

Руководитель учреждения «Ольгинские приюты» и директор центра родительской культуры «Светлица» Ольга Лукоянова рассказала, что она, как многодетная мать, думает о проблеме «поборов». По ее словам, большинство опрошенных ею на этот счет родителей совершенно спокойно относятся к тому, что собирают деньги на «какие-то нужды» класса.

Однако если кто-то из пап и мам отказывается вносить необходимые суммы, которые ранее были оговорены на заседании родительского комитета, начинается их травля.

«Чаще всего такие люди на собраниях ни за что не голосуют и молча соглашаются, понимая при этом, что не смогут платить — и в течение года не сдают деньги. Другие родители-члены комитета, как правило, возмущаются подобным поведением, и во многих школах происходит «булинг» «бедняков». Но производят ее отнюдь не учителя, а они сами — причем опосредованно, через детей, зачастую специально подговаривая своих чад дразнить сверстников за «бедноту» или «нечестность» их пап и мам», — объяснила Лукоянова.

Чтобы избежать «булинга», родители, несогласные с решениями их комитета, не должны молчать, уверена партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена» и практикующий адвокат Наталия Аксенова. По ее мнению, те, кто не имеет возможности платить «в общую кассу» или не хочет это делать, должны прямо и аргументированно об этом заявлять. В таком случае вероятность травли как их детей, так и их самих снизится до минимума. Также она не согласилась с правильностью использования участниками и организаторами конференции слова «поборы».

«Я бы назвала нашу встречу иначе: «Сборы денежных средств: законные и незаконные», — заявила гостья пресс-центра. — Есть взносы, которые оформляются официально с помощью договора и которые укладываются в рамки закона (например, организация детских кружков и секций). А есть те, что берутся «с рук» — учителями или другими родителями, неважно — в таком случае нужно, конечно же, обращаться в прокуратуру, жаловаться на собраниях и заявлять свой протест везде, где только можно».

Детский психолог Никита Карпов заявил, что «вопрос поборов» — это не проблема школы как таковой, а самих родителей, которые, по его словам, могут быть «разной степени адекватности».

«Вообще совместный сбор средств становится именно проблемой только лишь по той причине, что многие взрослые попросту перестают вести себя как «взрослые», когда не могут договориться между собой. Существуют родители с, так сказать, избыточной инициативностью — большое им за это спасибо — но они иногда просто отказываются слушать других. Придумали, как им хочется, как им правильно, ну а если с этим кто-то не согласен, то это значит, что этот «кто-то» не прав. И ведут себя достаточно агрессивно», — сказал Карпов.

Психолог убежден: худший из всех возможных оборотов ситуация набирает в том случае, когда конфликт между взрослыми выливается на их детей. Те, разумеется, впитывают весь негатив и «приносят» его в школу, где обмениваются им друг с другом.

Решением же проблемы, по словам Карпова, может стать своеобразная «институализация» родительских комитетов, которые внутри себя должны сформировать нормы, которым будут следовать все их члены.