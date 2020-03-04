Житель Курской области разобрал на стройматериалы дом соседа

Курск, 4 марта. Житель Курской области разобрал соседский дом, чтобы возвести себе новые постройки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии правоохранителей, местный житель в течение нескольких месяцев выносил из чужого дома, расположенного в нескольких улицах от жилища преступника, стройматериалы. Во время своих похождений, злоумышленник заметно наследил. Кроме того, несколько человек стали свидетелями противоправных действий мужчины.

«Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину, пока тот отсутствует», — рассказали в МВД.

Собственник дома, из которого преступник выносил стройматериалы, находился в длительной командировке. Когда он вернулся домой, то увидел, что здание почти разобрано. Потерпевший обратился в полицию.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.