РФ и Белоруссия отказали Киеву в поставках электроэнергии из Украины

Киев, 4 марта. Украина обсуждает с Россией и Белоруссией возможность экспорта им украинской электроэнергии, пока переговоры заканчиваются отказом, сообщил журналистам глава министерства энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно — с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда «Энергоатом» готов продавать электричество, у нас на него достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ», — сообщил Оржель в интервью УНИАН.

Министр назвал несправедливым тот факт, что Минск и Москва закрывают от Киева свои рынки. По мнению Оржеля, нужно работать на паритетных условиях.

Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции, передавала «Газета.ру». Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал неконструктивным соответствующий запрет. Он пояснил, что отказ Киева от российского электричества не добавляет оптимизма, поскольку потребителям, коммерческим организациям и населению важно, чтобы в домах у них были «свет и тепло».

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны, передавал RT.

В конце февраля Зеленский заявил о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии. По его словам, импорту в настоящее время нет места в угольной отрасли Украины.