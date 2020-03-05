Сирия, 5 марта. Сотрудники ЦПВС РФ обеспечили доставку гумпомощи в Алеппо, Ракку и Идлиб. В Ираке началась новая спецоперация по поиску «спящих ячеек» ИГ1*. САА отразила два нападения боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам протурецких боевиков к северо-востоку от Алеппо; отразили две попытки атаки исламистов в Идлибе; восстановили жилой дом в городе Алеппо.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о доставке гумпомощи в Алеппо, Ракку и Идлиб.

ВС Ирака: сообщили о начале спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ в пустынных районах на границе провинций Ниневия, Салах эд-Дин и Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики снова провоцируют стычки с правительственными войсками к северо-востоку от Алеппо. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (almohrarmedia2), столкновения, инициированные исламистами, разворачиваются на подступах к населенному пункту Тадиф недалеко от Аль-Баба.

Кроме того, поступают данные о новых обстрелах боевиков в западной части провинции. Под ударом оказались укрепрайоны сил САР у поселения Кабтан аль-Джабаль. Также сообщается о вооруженном противостоянии в районе Кафр-Биссина. Оппозиционные интернет-порталы заявляют об уничтожении РЗСО сирийской армии, однако эта информация нуждается в подтверждении.

В административном центре провинции были проведены работы по реконструкции жилого фонда, пострадавшего во время обстрелов со стороны боевиков, под контролем которых до недавнего времени находились западные окрестности Алеппо. В городе был восстановлен один из домов.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских военизированных формирований возобновила обстрелы опорных пунктов боевиков к северо-востоку от административного центра провинции. Под ударом оказались фортификационные сооружения исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп в окрестностях города Бинниш.

Между тем стало известно, что САА удалось пресечь две попытки террористов занять освобожденные ранее территории. Согласно информации новостного агентства SANA News, силы САР отразили нападение джихадистов у деревни Транба западнее Серакиба. Кроме того, сирийцы сорвали атаку боевиков поблизости от археологического памятника Шаншара, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Провинция Ракка

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении в САР трех гуманитарных акций. Одна из них состоялась в поселении Димашк в Ракке, жителям которого были выданы 250 наборов с продовольствием. Еще один гуманитарный груз общим весом почти в тонну был доставлен в населенный пункт Хавва в Идлибе. Кроме того, продовольственными корзинами были обеспечены сирийцы, проживающие в деревне Ханик-Фаукани в Алеппо.

Также медработники Министерства обороны Российской Федерации оказали необходимую помощь нуждающимся в соседней Хасаке. Там прошли осмотр 49 сирийских граждан, в том числе пятеро детей.

Ирак

Стало известно о том, что иракские вооруженные силы начали спецоперацию, направленную на поиск и ликвидацию «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в пустынных областях на границе провинций Ниневия, Салах эд-Дин и Аль-Анбар. Поддержку ВС Ирака оказывают отряды ополчения «Хашд аш-Шааби». Отмечается, что пока обыски привели к выявлению убежища террористов, в котором хранились медицинские препараты и мотоциклы. Кроме того, удалось обнаружить несколько тоннелей, которые были уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.