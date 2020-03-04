Коронавирус и политика Эрдогана являются главной угрозой для российских туристов

Турция понесет серьезные финансовые убытки в туристической сфере из-за прекращения турпотока из России в случае дальнейшего обострения отношений с Москвой в связи с ситуацией в Сирии и Ливии. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заявила доктор экономических наук, доктор социологических наук, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, член Международной Академии туризма Галина Дехтярь, комментируя предстоящий визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в российскую столицу.

Напомним, на завтра, 5 марта, запланирован визит президента Турции в Москву, где с ним встретится российский лидер Владимир Путин. Ожидается, что главы двух государств обсудят прежде всего текущую ситуацию в сирийском Идлибе и в Ливии, а также погорят о будущих двусторонних отношениях. В связи со сложной обстановкой в Сирии и обострением ливийского конфликта взаимоотношения между странами находятся в крайне напряженной фазе. От этой встречи будут зависеть многие аспекты взаимодействия партнеров, в первую очередь сфера туризма, поскольку турецкое направление является одним из приоритетных у россиян.

«После визита Эрдогана в Москву мы надеемся, что будут налажены какие-то контакты и политическая ситуация будет как-то разряжена. Если же возникнут какие-то политические события, то очевидно, что туристический поток в Турцию будет ограничен, что вполне понятно, ведь за безопасность граждан государство несет ответственность. Вполне вероятно, что в таком случае будет постановление правительства Российской Федерации, а также точка зрения министерства иностранных дел и Ростуризма, которые об этом скажут», — объяснила доктор экономических и социологических наук.

По словам собеседницы ФАН, в том случае, если после переговоров Владимира Путина с коллегой из Турции Анкара продолжит вести агрессивную политику в Сирийской Арабской Республике (САР), угрожающую безопасности российским туристам, то турецкое туристическое направление, скорее всего, будет закрыто соответствующим решением властей РФ. Также она добавила, что россияне даже без специальных постановлений государственных структур и ведомств не поедут на отдых в Турцию, если их жизни и здоровью будет грозить опасность ввиду сложной политической обстановки между двумя государствами.

«В данном случае регулятором у нас является в первую очередь министерство иностранных дел, далее мы получаем информацию от Ростуризма, который сообщает о закрытии того или иного направления (туристического – Прим. ФАН). Естественно туристы смотрят самостоятельно, ехать ли им куда-либо, анализируя эту ситуацию на критерий безопасности с учетом наших отношений с Турцией, которые усложнились в связи с событиями в Сирии и Ливии. С другой стороны, турпоток сейчас уже резко сокращается. Мы сейчас проводили анкетирование, в том числе и студентов, — статистика говорит о том, что для основной массы людей первичным критерием по организации отдыха является именно фактор безопасности. Это отмечают все целевые аудитории, в том числе и молодежь», — обратила внимание эксперт по туризму.

Помимо прочего, специалист констатировала, что потери Турции от приостановки туристического потока будут намного более существенными, нежели у российской стороны, поскольку наши соотечественники приносят огромную прибыль Анкаре ежегодно.

«На самом деле, исходя из текущей ситуации, мы считаем, что в первую очередь будут ограничены потоки туристов, выезжающих за рубеж, сначала из-за коронавируса, а потом уже из-за политических разногласий с Турцией. Прежде всего это повлечет последствия для туристического бизнеса Турции, которая потеряет деньги наших туристов с учетом того, что среднестатистический турист, согласно данным турецкого министерства туризма, тратит порядка 600 долларов за период пребывания в этой стране. В данной ситуации мы можем сказать, что потери турецкого бизнеса будут больше, чем нашего», — резюмировала Галина Дехтярь.

Напомним, из-за усложнения отношений между Москвой и Анкарой в 2015 году общий экономический ущерб Турции составил порядка 12 миллиардов долларов США. Тогда после ряда агрессивных заявлений в адрес России Эрдоган был вынужден принести официальные извинения.