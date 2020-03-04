Отдых в Турции сегодня напоминает русскую рулетку

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о нарастающей в турецком обществе русофобии.

Российское посольство в Турции охраняет спецназ. Предыдущего посла убили, а нынешнему угрожают. И не только ему — россиян преследуют в соцсетях, угрозы присылают блогерам и журналистам, оскверняют русские могилы на христианских кладбищах. Причина оголтелой русофобии в тюркоязычном сегменте — события в Сирии, куда турецкая армия вошла под предлогом борьбы с «курдской угрозой», но в итоге начала воевать против сирийской армии.

Дело в том, что Анкара много раз публично обещала избавиться от запрещенных организаций на территории этой провинции. Однако террористов не только не стало меньше, но они еще и укрепились. Доминировать в Идлибе стала группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», террористическая организация, запрещенная в РФ — Прим. ФАН), запрещенная, кстати, и в Турции. Собственно, этого Дамаск допустить не смог. Москва тоже. Недаром президент Путин предупреждал, что в случае, если его турецкому коллеге не удастся справиться с террором на подконтрольной ему зоне деэскалации, российские ВКС проведут второй армии НАТО мастер-класс. В турецких СМИ террористов, разумеется, называют «оппозицией» или «революционерами». Одним словом — друзья, на помощь которым Анкара направила свои войска. Как результат — десятки убитых турок, сотни сирийцев, падающие дроны и самолеты, сбитые ПВО. В общем, война.

Опасно ли россиянам в Турции?

Этот вопрос в нашей стране задают уже много лет подряд. И если ранее россиянам не рекомендовалось посещать Турцию из-за возможности терактов, то сегодня волна ненависти спровоцирована боевыми действиями против дружественных турецкой власти террористов в Идлибе. Разумеется, главный враг — Башар Асад, который, в свою очередь, уже заявил, что сирийцам с братским турецким народом делить нечего. Ну а где Асад — там и Россия. Ведь именно благодаря Москве сирийское руководство удержалось на плаву и стремительно освобождает провинцию Идлиб в рамках военной операции «Идлибский рассвет».

Собственно, как и в случае с коронавирусом, истерику подогревают так называемые эксперты-аналитики и СМИ. Самым ярким, пожалуй, было недавнее выступление турецкого профессора Месута Хакки, который напомнил, что Россия и Турция воевали друг с другом 16 раз, и Анкара в целом готова повторить.

Официальная ли это позиция властей или всего лишь частное мнение пожилого (хоть и многоуважаемого) турка — пока непонятно. Однако нет никаких сомнений в том, что на таком фоне от горячих турецких голов можно ожидать чего угодно. Тем более если они сами пришли в Сирию.

Психоз есть психоз. И разъяренные турецкие националисты вряд ли будут разбираться, одобряет ли человек присутствие России в Сирии или подписан на Ходорковского в Twitter. Как говорится, бьют не по паспорту (и не по политическим убеждениям), а по морде.

В таких условиях отдых в Турции действительно напоминает русскую рулетку. Мы уже молчим про сбитый Су-24 и постоянные угрозы.