Депутаты Рады утвердили новый состав правительства Украины

Киев, 4 марта. Депутаты Верховной рады утвердили новый состав правительства Украины. Новый состав украинского кабинета министров был предложен Денисом Шмыгалем, который был назначен главой правительства 4 марта на внеочередном заседании парламента.

В новый состав правительства вошел бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который получил должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Михаил Федеров сохранил свой пост министра цифровой трансформации. Министерство финансов Украины возглавил Игорь Уманский.

Главой министерства здравоохранения назначен Илья Емец, который является известным кардиохирургом. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал Алексей Резников. Алексей Чернышов возглавил министерство развития общин и территорий Украины. Министром молодежи и спорта назначен Вадим Гутцайт.

Марина Лазебная назначена министром социальной политики, а министерство ветеранов возглавил замглавы Генштаба ВС Украины Сергей Бессараб.

Свои должности в новом правительстве сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.