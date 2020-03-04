Холмогоров рассказал, как не допустить тихий распад России

Те силы, которые выступают против закрепления в Конституции РФ статуса государствообразующего за русским народом, деструктивны и стремятся к тихому распаду России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный публицист Егор Холмогоров.

Напомним, 4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание муфтия Татарстана Камиля Самигуллина о том, что закрепление за русским народом статуса государствообразующего умаляет другие народы России и может привести к «необратимым последствиям». По мнению представителя Кремля, предложение внести в Конституцию РФ понятие «государствообразующий народ» нисколько не ущемляет права национальных меньшинств. Песков добавил, что в новой редакции статьи 69, наоборот, предполагается защищать культурную самобытность всех народов и этносов России в целом и, в частности, гарантировать права коренных малочисленных народов.

«Давайте говорить честно, что заявления о том, будто в конституции нельзя выпячивать какой-то один народ, лицемерны, — заявил Егор Холмогоров. — Прежде всего, потому, что в Конституции Татарстана есть несколько упоминаний татар, что подчеркивает их особую роль в этой республике».

По его словам, в России есть и другие республики, где в конституции подчеркивается особая роль титульного этноса.

«Националисты в Татарстане и других республиках Поволжья чуть ли не в открытую мечтают о некой республике до Урала, которая будет иметь общую границу с Казахстаном и выйдет из состава России. Именно такие люди в первую очередь выступают против придания статуса государствообразующего русскому народу», — отметил собеседник ФАН.

Это публика определенного сорта, которая видит в новой формулировке в конституции опасность для своих сепаратистских намерений.

«Им очень не нравится эта формулировка, они предпочли бы, чтобы Россия тихо распадалась».

Холмогоров добавил, что русские националисты, к которым относит и себя, находятся в неравном положении с сепаратистами из национальных республик.

«Мы не можем с той же резвостью грозить «необратимыми последствиями» за сепаратизм, не опасаясь, что к нам будут предъявлены претензии административного или даже уголовного характера», — посетовал публицист.

Между тем антироссийских поползновений у большей части жителей Татарстана и других национальных республик нет, считает эксперт.

«Другое дело, что у этнических сепаратистов до сих пор не отняты инструменты воздействия на общество. Особенно через образование».

По словам Холмогорова, любой сепаратистский проект в России со времен превращения Малороссии в Украину строился по одной модели: сторонники откола от РФ получали административные рычаги и с помощью образования начинали «печь как пирожки врагов России».

«Я боюсь, что и сегодня федеральный центр недостаточно контролирует образовательный процесс во многих республиках», — выразил опасения политолог.

По его мнению, это приводит к тому, что антироссийские силы получают возможность воздействовать на своих сограждан.

«Мне кажется, нам надо на уровне федеральной политики положить конец вот этому «принуждению к сепаратизму», которым занимаются у нас в некоторых республиках», — резюмировал собеседник ФАН.

3 марта муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что «не видит положительных перспектив в отражении в конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации». С его точки зрения, такая поправка может привести к «непоправимым последствиям».