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Холмогоров рассказал, как не допустить тихий распад России

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Холмогоров рассказал, как не допустить тихий распад России

Те силы, которые выступают против закрепления в Конституции РФ статуса государствообразующего за русским народом, деструктивны и стремятся к тихому распаду России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный публицист Егор Холмогоров. 

Напомним, 4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание муфтия Татарстана Камиля Самигуллина о том, что закрепление за русским народом статуса государствообразующего умаляет другие народы России и может привести к «необратимым последствиям». По мнению представителя Кремля, предложение внести в Конституцию РФ понятие «государствообразующий народ» нисколько не ущемляет права национальных меньшинств. Песков добавил, что в новой редакции статьи 69, наоборот, предполагается защищать культурную самобытность всех народов и этносов России в целом и, в частности, гарантировать права коренных малочисленных народов.

«Давайте говорить честно, что заявления о том, будто в конституции нельзя выпячивать какой-то один народ, лицемерны, — заявил Егор Холмогоров. — Прежде всего, потому, что в Конституции Татарстана есть несколько упоминаний татар, что подчеркивает их особую роль в этой республике». 

По его словам, в России есть и другие республики, где в конституции подчеркивается особая роль титульного этноса. 

«Националисты в Татарстане и других республиках Поволжья чуть ли не в открытую мечтают о некой республике до Урала, которая будет иметь общую границу с Казахстаном и выйдет из состава России. Именно такие люди в первую очередь выступают против придания статуса государствообразующего русскому народу», — отметил собеседник ФАН. 

Это публика определенного сорта, которая видит в новой формулировке в конституции опасность для своих сепаратистских намерений. 

«Им очень не нравится эта формулировка, они предпочли бы, чтобы Россия тихо распадалась».

Холмогоров рассказал, как не допустить тихий распад России

Холмогоров добавил, что русские националисты, к которым относит и себя, находятся в неравном положении с сепаратистами из национальных республик. 

«Мы не можем с той же резвостью грозить «необратимыми последствиями» за сепаратизм, не опасаясь, что к нам будут предъявлены претензии административного или даже уголовного характера», — посетовал публицист. 

Между тем антироссийских поползновений у большей части жителей Татарстана и других национальных республик нет, считает эксперт.

«Другое дело, что у этнических сепаратистов до сих пор не отняты инструменты воздействия на общество. Особенно через образование». 

По словам Холмогорова, любой сепаратистский проект в России со времен превращения Малороссии в Украину строился по одной модели: сторонники откола от РФ получали административные рычаги и с помощью образования начинали «печь как пирожки врагов России». 

«Я боюсь, что и сегодня федеральный центр недостаточно контролирует образовательный процесс во многих республиках», — выразил опасения политолог. 

По его мнению, это приводит к тому, что антироссийские силы получают возможность воздействовать на своих сограждан.

«Мне кажется, нам надо на уровне федеральной политики положить конец вот этому «принуждению к сепаратизму», которым занимаются у нас в некоторых республиках», — резюмировал собеседник ФАН.  

Холмогоров рассказал, как не допустить тихий распад России

3 марта муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что «не видит положительных перспектив в отражении в конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации». С его точки зрения, такая поправка может привести к «непоправимым последствиям».  

«Вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета РФ, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — сказал он.

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