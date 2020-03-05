Женский день 8 Марта: как отдыхаем, история, традиции, что дарить, когда и как поздравлять

Международный женский день 8 Марта — один из самых популярных праздников в России и в странах ближнего зарубежья. Смысл праздника постепенно трансформировался — от Дня борьбы женщин за свои права к чествованию матерей, жен, бабушек и так далее — как хранительниц семейного очага. Однако сегодня, в XXI веке, изначальный феминистический посыл праздника вновь становится актуальным.

Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году

Как и на 23 Февраля, на 8 Марта у россиян будет три выходных подряд, с 7 по 9 марта включительно. Поскольку 8 Марта приходится на воскресенье, выходным также объявлен понедельник, 9 марта. Последний рабочий день — пятница, 6 марта, будет сокращен на один час.

Когда 8 Марта стало выходным днем

В нашей стране этот праздник является выходным с 1965 года. В 1977 году ООН объявила 8 марта Международным днем борьбы за права женщин.

Когда поздравлять женщин с 8 Марта

Поскольку 8 Марта выходной, как и предпраздничная суббота, в детских, учебных и трудовых коллективах представительниц прекрасного пола будут поздравлять в пятницу, 6 марта. В семейном кругу принято поздравлять любимых женщин утром 8 марта. Уместны поздравления по телефону или с помощью коротких SMS-сообщений.

История Международного женского дня

Первоначально праздник был связан с борьбой женщин за свои права: как трудовые, так и избирательные. Горячей сторонницей и одной из создательниц этого праздника была немецкая революционерка Клара Цеткин, которая надеялась с помощью Дня солидарности женщин потеснить еврейский праздник Пурим, отмечаемый в начале марта.

Международный женский день 8 Марта широко отмечался в СССР. Это был праздник строительницы коммунизма, женщины-труженицы, в том числе преуспевшей в традиционно мужских профессиях.

С середины 1960-х годов Женский день 8 Марта постепенно трансформировался в праздник всех женщин — от мала до велика. Праздник посвятили матерям, бабушкам, вообще всем женщинам, как хранительницам семейного очага. В этой форме 8 Марта существует и поныне. В этот день мужчины всех возрастов поздравляют дорогих женщин: матерей, жен, бабушек, сестер, невест, подруг, одноклассниц и однокурсниц, сотрудниц и просто знакомых.

Однако в последнее время в связи с ростом феминистского движения, с появлением различных движений против харассмента и других форм ущемления женщин, Международный женский 8 марта вновь обрел первоначальные черты. Сегодня 8 Марта все чаще вспоминают о правах женщин. Проходят акции против домашнего насилия, других форм ущемления и подавления женщин.

В связи с попытками давления на женщин в вопросах, касающихся их репродуктивной функции, руководитель RT Маргарита Симоньян в частности написала:

«Дорогие мужчины! Сделайте нам подарок к 8 Марта. Оставьте решение, что делать с собственной маткой, за теми, у кого эта матка есть».

Как церковь относится к 8 Марта

Хотя Международный женский день изначально был антирелигиозным праздником, Русская православная церковь относится к нему спокойно. В то же время церковь считает женским праздником не 8 Марта, а День жен-мироносиц, который связан с Пасхой. В 2020 году церковный женский день приходится на воскресенье, 3 мая.

Что дарить на 8 Марта

Традиционным подарком на 8 Марта считаются цветы, а также «женские» дополнения — духи, драгоценности, бижутерия, косметика, нарядное нижнее белье (для близких) и другие презенты, призванные подчеркнуть бережное отношение дарителя к одариваемой.

Поэтому полезные в хозяйстве подарки, такие как новая кастрюля или сковородка, даже если они дорогие, не приветствуются. А вот пригласить супругу или маму на романтический ужин в хорошем ресторане — отличная идея.

Прикольные поздравления с 8 Марта для женщин

Оригинально и забавно поздравить женщин можно через соцсети или при помощи SMS-сообщения. Предлагаем несколько вариантов прикольных поздравлений для женщин.

***

Пусть наряды будут в тон,

Сумочка Louis Vuitton,

Маникюр, помада в тренде,

Навороченный iPhone.

Дома ждет красавец-кот,

Отпуск — пусть три раза в год,

Пусть у мужа будет яхта

Или личный самолет.

В общем — крутизны во всем!

Поздравляю с Женским днем!

Пусть в ваш адрес комплименты

Сыплются со всех сторон!

***

Пусть у ног твоих мужчины

Штабелями все ложатся,

Ну, а первые морщины

Даже заходить боятся!

Каблучки носить повыше,

Юбку — покороче,

Комплименты чтобы слышать

Утром, днем и ночью!

Будет жизнь пускай твоя

Вся полна азарта —

От души желаю я

В День 8 Марта!

***

Клара Цеткин ведь не зря

Женский день придумала,

Это чтобы мы цветы

Вам купить надумали,

Чтоб вы брови подвели,

Ноготки накрасили

И наряды лучшие

Чтобы вас украсили!

Так что, девочки, скорей

Праздновать спешите

И от всей души всегда

Женский день любите —

Ведь сегодня вы с утра

Нимфы, дамы, леди,

Обо всем забыть пора,

Даже о диете!

Вас сегодня любят всех!

Всех без исключений!

С Женским днем!

И только лишь

От любви волнений!