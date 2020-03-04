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В «Роснефти» назвали ерундой новости о вспышке коронавируса

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В «Роснефти» назвали ерундой новости о вспышке коронавируса

Москва, 4 марта. В «Роснефти» не стали говорить о введенных внутренних мерах предосторожности на фоне вспышки китайской коронавирусной инфекции.

В нефтяной компании ерунду, в том числе новости о коронавирусе, не комментируют. Об этом заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он признался, что в настоящее время находится в отпуске за границей. 

«Поэтому — no comments. Ерунду мы не комментируем. Понимаете, мы занимаемся добычей и переработкой нефти!» — сказал Daily Storm Михаил Леонтьев.

Компании «Газпром» и НОВАТЭК из-за эпидемии коронавируса ограничили поездки сотрудников в заграничные командировки.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. 

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что инфицированные пациенты, никогда не посещавшие Китай и не вступавшие в контакт с больным коронавирусом, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. 

По словам эксперта, в природе распространены различные виды коронавируса, поэтому диагностические тесты могут обнаружить другие близкие к COVID-19 штаммы.

Напомним, сотрудники Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире под названием Gleam.

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