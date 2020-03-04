Турнир по панна-футболу провели в петербургском метро. ФАН-ТВ

Сегодня в петербургском метро на станции «Международная» под голосовое сообщение профессиональных комментаторов спортсмены сыграли в панна-футбол. Это формат, когда игроки встречаются один на один и должны пробросить мяч между ног соперника. Такая разновидность уличного футбола появилась в нашей стране больше десяти лет назад. Для этой игры необходимы огороженная круглая площадка и маленькие ворота.

В Петербурге прошел этап Чемпионата города по панна-футболу и впервые на глубине шестидесяти метров. Участие в нем приняли как уличные футболисты, так и известные в прошлом игроки «Зенита»: Алексей Игонин, Олег Власов, Дмитрий Радченко. Соревнования провели в честь предстоящего Чемпионата Европы по футболу, ровно за сто дней до события. Турнир вызвал большой интерес у прохожих, они останавливались, болели за спортсменов и снимали их на видео.