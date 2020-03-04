Шнуров записал новую матерную песню с предвыборными обещаниями

Москва, 4 марта. Лидер группировки «Ленинград» и член петербургского отделения Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в Сети фрагмент новой композиции, в которой пообещал «изнасиловать» своих политических конкурентов.

Текст песни изобилует матерными словами и неприличными выражениями. Артист пообещал «расправиться» с системными и «внесистемными» политиками.

«Засажу по гланды всем!» — пообещал Шнуров.

Кроме того, артист заявил, что «встряхнет политику» и «разорвет порочный круг».

Напомним, 20 февраля Сергей Шнуров стал членом Партии роста, а также заявил о планах принять участие в выборах в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году. Партбилет Шнурову вручил глава Партии роста, бизнесмен Борис Титов.

26 февраля Шнуров и Титов посетили Челябинск, где провели встречу со своими сторонниками. При этом в ходе встречи Шнуров активно использовал ненормативную лексику. В частности, нецензурными выражениями он охарактеризовал политическую пассивность граждан России, которые игнорируют выборы.

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Россияне будут выбирать новый состав Госдумы по смешанной избирательной системе, половина состава парламента будет формироваться по партийным спискам, вторая — по одномандатным округам.