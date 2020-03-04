Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение командиру ВСУ Ярошевичу

Москва, 4 марта. Следственный комитет РФ получил доказательства причастности командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданских в Донбассе. Ярошевичу заочно предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что в период с 22 августа по 4 сентября 2014 года по приказу Ярошевича производились прицельные обстрелы гражданской инфраструктуры из ракетных комплексов «Точка-У». Удары наносились по городу Ровеньки в Луганской народной республике, а также городам Снежное и Харцызск в Донецкой Народной Республике.

В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. Ранения получили пять взрослых и один несовершеннолетний.

Кроме того, 14 февраля 2015 года приказом Ярошенко были обстрелян баллистическими ракетами город Иловайск в ДНР. Пострадал один мирный житель.