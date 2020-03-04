Москва, 4 марта. Новые огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что новейшие комплексы будут впервые продемонстрированы на военном параде.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка», — говорится в сообщении.

Всего зрители парада Победы смогут увидеть 225 единиц военной техники, в том числе более 20 из них будут впервые продемонстрированы широкой публике.

«Тосочка», по сути, является усовершенствованной разновидностью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Новейший комплекс обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками и поставлена на колесное шасси, в отличие от своего прародителя.

Ранее аналитик Сергей Судаков объяснил, зачем военные внедряют в «Тосочку» искусственный интеллект. По мнению эксперта, российские специалисты разрабатывают особую систему, связанную с развитием нейронных сетей, а не просто оснащают технику бортовыми компьютерами. Также он подчеркнул, что колесное шасси более удобное для быстрой выгрузки и развертывания, передавало Федеральное агентство новостей.