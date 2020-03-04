Турецкий след: Запад устроил провокацию с химоружием в Идлибе ради интересов Анкары

Турция может стоять за неудачной попыткой использования вооруженными боевиками химического оружия в сирийском Идлибе. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальные представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сегодня сообщили о неудачной попытке вооруженных боевиков устроить провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб.

По информации ЦПВС, боевики в составе небольшой группы планировали взорвать фугасные боеприпасы вместе с наполненными отравляющим газом емкостями, однако из-за неумения обращаться с такими предметами, боевики нарушили герметичность емкости и сами получили отравление.

Сама же провокация должна была остановить продвижение Сирийской арабской армии (САА) в западных кварталах стратегически важного города Серакиб. Боевики планировали после провокации обвинить сирийские власти в использовании химоружия.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило неудачный инцидент с химоружием в Серакибе с военным экспертом, главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Цель химической провокации

Как считает Рожин, боевики безусловно хотели организовать какую-то провокацию. Известно, что иностранные гости прибыли в провинцию Хатай, недалеко собственно от Идлиба. Возможно планировалась какая-то демонстративная провокация с целью получения какого-то медийного эффекта с целью выдвижения обвинений в сторону Москвы, Дамаска и Тегерана.

Для этого и требовались деятели из прославившейся своими постановочными видеозаписями скандальной организации «Белые каски», которые фотографировали и занимались ранее провокациями с использованием химоружия.

Следует отметить, что Федеральное агентство новостей в конце февраля со ссылкой на собственные источники сообщало о готовящейся новой провокации с использованием химического оружия в провинции Идлиб.

Как рассказывает Рожин, судя по заявлению Минобороны, что-то пошло не так. Действительно, видимо ошибку совершили люди, которые занимались техническими деталями. Поэтому и были пострадавшие со стороны боевиков.

«В целом ситуация говорит нам о том, что боевики не отказались от этой тактики организации химических провокаций с целью обвинений России и Дамаска. Возможно, мы еще увидим такие провокации, поскольку они хотят помешать завершению сирийской войны. И это говорит о том, что Запад еще как-то решает ход войны в Сирии и пытается осложнить нормализацию ситуации в стране. Это же выливается в противодействие антитеррористической борьбы с организациями, которые спонсируются не только Западом, но и странами Персидского залива», — говорит военный эксперт.

Турецкий след

Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало материалы, которые подтверждают помощь Турции различным вооруженным группировкам в Идлибе, в том числе террористам из альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1). Учитывая успешное продвижение подразделений САА в рамках операции «Заря в Идлибе», Турция могла попытаться организовать подобную провокацию ради давления на президента Сирии Башара Асада.

Как считает Рожин, Турция, конечно же, может быть причастна к провокации с химическим оружием, но необходимо понимать, что такие организации как «Белые каски» финансировались больше со стороны Запада. Опыт прошлых провокаций подобного рода показывает, что спонсоры таких провокаций больше на Западе.

«Кроме того, у Турции нет таких возможностей давить на руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью подделывания улик. Это могут делать более влиятельные страны, которые способны манипулировать международным правом. Турция же в этом плане менее свободна в своих действиях», — отмечает собеседник ФАН.

Скандал в интересах Турции

Несмотря на тот факт, что Турции было бы сложно осуществить подобную провокацию, как минимум самостоятельно, сам по себе скандал с использованием химического оружия в Идлибе был бы «подарком» для Анары, особенно на фоне предстоящих переговоров с Россией.

Как замечает Рожин, медийный скандал с использованием химоружия действительно был бы в интересах Турции сейчас. Однако это не означает, что именно Анкара стоит за этой провокацией. Возможно, что спонсоры боевиков и этой провокации решили не осуществлять военную помощь Турции в Идлибе, а сделать это таким методом.

«Как мы знаем, Пентагон отказал Турции в прямом военном участии США в этом конфликте, однако Вашингтон согласился осуществлять поставки боеприпасов. Те силы, которые стояли за организацией этой провокации, могли решить, что таким образом они смогут нанести удар по интересам России, Ирана и самой Сирии. В том числе в рамках этого конфликта углубляя раскол между астанинской тройкой. Роль третьей страны я бы не отбрасывал», — говорить военный эксперт.

Химоружие у боевиков

По словам Рожина, в свое время было доказано, что часть сирийского химоружия еще до полного его уничтожения, которое произошло при содействии ОЗХО в 2014 году, попала в руки боевиков. Это осложняло установление того, что именно применяется в провокациях. Также боевики организовывали различные мастерские по изготовлению химоружия. Мы видели это в Думе, Алеппо и районах Восточной Гуты. Все это есть в Идлибе, что мы видели по провокациям в Хан-Шейхуне. Ресурсы, специалисты и заказчики, преимущественно иностранные, есть. Поэтому ничего не мешает попытаться повторить все это, пусть и в другой тактической обстановке, но по схожей конструкции.

Однако нельзя исключать, что химическое оружие было доставлено из третьей страны, например, ближайшей к Идлибу Турции.

«Часть этих провокаций была безусловно сделана через территорию Турции. В частности, можно вспомнить известную утечку WikiLeaks, в которой говорилось, что как минимум для одной провокации предлагалось вести химические снаряды из Ливии. Были документы, по-моему, переписки Хиллари Клинтон, где говорилось об использовании завезенного химоружия для провокаций. Если есть проблемы с изготовлением на местах, то в рамках спецоперации может быть завезено химоружие как с ведома Турции, так и без ведома. Позже эти снаряды или баллоны с газом передаются боевикам с целью применения, а «Белые каски» снимают и раскручивают эту историю», — говорит Рожин.

Цель террористов

Сирийский город Серакиб уже не в первый раз становится жертвой провокаций со стороны боевиков, связанных с возможным использованием химического оружия. В начале февраля 2018 года финансируемая на деньги запада организация «Белые каски» начала распространять информацию о применении химоружия в Идлибе. Позже, ОЗХО направила в Серакиб своих специалистов, которые провели исследование и опубликовали в мае того же года довольно противоречивый доклад.

Как отмечали в Минобороны РФ и Министерстве иностранных дел России, отчет ОЗХО вызывает недоумение и направлен на дискредитацию сирийских властей. Дело в том, что одна команда экспертов обнаружила органические соединения хлора в 14 пробах, а другая не нашла их ни в одной. Кроме того, некоторые пробы были «переданы» якобы анонимными сознательными гражданами.

Борис Рожин объяснил, почему боевики выбирают Серакиб для своих провокаций. По его словам, этот город является достаточно важным перекрестком ключевых сирийских трасс М4 и М5, за него в свое время шли боестолкновения даже между разными вооруженными группами «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Кроме того, в городе находились лагеря подготовки боевиков и через него шли колонны техники на фронт, выступая как логистический центр. Соответственно, периодически российская авиация атаковала в нем позиции боевиков.

«Чтобы придать убедительности провокациям, как раз-таки планировалось распылять или даже имитировать распыление баллонов с газом сразу после авиаударов. Уже после раскручивать подобную историю. Если авиаударов нет, то трудно к чему-то привязать снаряд или распыление баллона. Поэтому приходится ждать авиаудара. Поэтому провокации происходят там, где периодически происходят удары российской или сирийской авиации», — отмечает военный эксперт.

Новые угрозы

Как считает Рожин, не исключено, что в ближайшее время мы увидим еще провокации. Это же может быть сделано с целью, например, срыва договоренностей между Россией и Турцией.

Также нельзя исключать, что, если Москва и Анкара не придут к соглашению, вероятность провокации лишь увеличится в интересах втягивания стран НАТО в этот конфликт. С целью нанесения ударов по правительственной армии.

«Мотивы для этого все есть. И безусловно угроза такого сценария не исчезла или она сохраняется, как удачного, так и неудачного исполнения подобной провокации», — заключает военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.