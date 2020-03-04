Зеленский предложил Раде кандидатуры глав Минобороны и МИД

Киев, 4 марта. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуры на должности глав Минобороны и МИД. Кадровые перестановки в украинском правительстве происходят после отставки премьера Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.

На пост министра обороны Зеленский выдвинул генерала Андрея Тарана. В 2015 году военачальник представлял Украину в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, а затем был уволен в запас.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная рада Украины постановляет: назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины», — отмечается в проекте постановления.

Аналогичный проект парламентского постановления составлен в отношении Дмитрия Кулебы, которого Зеленский хочет видеть в качестве главы МИД.

Сейчас Кулеба исполняет обязанности вице-премьера по евроинтеграции, а до этого работал постоянным представителем Киева при Совете Европы.

Напомним, ранее Верховная рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Его увольнение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно украинскому законодательству, данное решение парламента предполагает полную смену правительства, передавало Федеральное агентство новостей. Новым главой кабмина был назначен вице-премьер — министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

После отставки Гончарука, Зеленский признал ошибки. совершенные на посту президента, сославшись на отсутствие политического опыта.