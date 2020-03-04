Иск Ольги Кормухиной к Полине Гагариной рассудят в День дурака

Москва, 4 марта. Тверской суд Москвы перенес дело «Кормухина против Гагариной» на 1 апреля в связи с недостатком доказательств с обеих сторон. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей по окончании заседания суда.

Речь идет о возможном нарушении авторских прав на кавер-версию песни Виктора Цоя «Кукушка». Ее исполнительница Ольга Кормухина намерена через суд добиться признания, что аранжировка легендарного хита, которая была сделана лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым, затем была скопирована Константином Меладзе для одноименного трека в исполнении Полины Гагариной.

Гагарина перепела «Кукушку» в 2015 году. Тогда и возникло подозрение, что аранжировка Константина Меладзе повторяет ту, которую сочинил Алексей Белов для версии Кормухиной.

Юрист Ольги Кормухиной Василий Бурдюг после заседания суда заявил корреспонденту ФАН, что защита Гагариной намеренно тянет время, подавая встречные иски в Перовский суд от лица некой Козловой, чьи права якобы были нарушены на концерте, на котором она, возможно, не была.

Бурдюг сказал, что показания, использованные защитой Гагариной, нельзя считать действительными. Заметим, из-за недостатка материалов дела суд переносится уже не первый раз, прошлый перенос состоялся по той же причине.

«У одной песни, сыгранной на разных инструментах, будет разная нотная партитура, но это будет одна и та же песня, поэтому нельзя ссылаться на различие партитур как на доказательство», — объяснил юрист.

При этом защита Полины Гагариной, юрист Александра Николаева, в ходе заседания обратила внимание судьи на то, что истец, по ее мнению, «укрывает доказательства виновности ответчицы», вероятно, «по причине их отсутствия».

Третье лицо, представительница Российского авторского сообщества (РАО), в ходе заседания сообщила судье, что ответчик связался с наследником Виктора Цоя Александром Цоем и тот подтвердил, что Гагарина запрашивала право на произведение аранжировки «Кукушки».

Напомним, в мае 2019 года Ольга Кормухина подала иск о нарушении авторских прав на Полину Гагарину, посчитав ее аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка» несамостоятельным произведением. В ходе заседания выяснилось, что Кормухина не регистрировала свои права на аранжировку, в связи с чем и получила встречный иск, который сейчас рассматривает Перовский суд Москвы.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 1 апреля, при этом обе стороны в комментарии ФАН предположили, что оно станет последним.