Активисты ОНФ помогут в проведении голосования за поправки к конституции. ФАН-ТВ

Сегодня ЦИК России подписал соглашение о сотрудничестве с Общероссийским Народным Фронтом в рамках проекта «Волонтеры Конституции».

Уникальное, масштабное общественно-политическое явление, по словам главы ЦИК РФ, должно пройти в полном соответствии с ожиданиями российского общества. Элла Памфилова также отметила, что сейчас очень важно решить все организационные вопросы, которые в дальнейшем помогут быстро наладить взаимодействие на всех уровнях — и на федеральном, и на региональном:

«Поскольку время спрессовано, и его не так много, а сделать нам предстоит очень много. И самое главное — донести до каждого гражданина России, имеющего права голоса, всю в полной мере информацию о предстоящем общероссийском голосовании: где, когда, о чем будет идти речь в поправках, какие права и возможности есть у людей», — сказал Элла Памфилова.

Глава ЦИК России и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили формат участия активистов Народного фронта в информационной кампании по подготовке и проведению общероссийского дня голосования.

Так волонтеры и добровольцы ОНФ проведут разъяснительную работу с населением страны и помогут маломобильным россиянам добраться до помещения для голосования.

«Те сотни тысяч людей, которые находятся в Общероссийском Народном Фронте, наш актив, которые есть во всех субъектах РФ, они делают все, чтобы каждый гражданин нашей страны знал о том, что состоится голосование, знал, где он может проголосовать, как он может проголосовать, а также имел возможность подробно ознакомиться с теми поправками, которые предложены нашим президентом. И мы приложим для этого все усилия, будем максимально содействовать Центральной избирательной комиссии в этой важнейшей исторической работе», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

Напомним, общероссийское голосование по изменению конституции назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.