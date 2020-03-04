Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 4 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала Рыбарь подводит суточные итоги боевых действий в Сирийской Арабской Республики на площадке Федерального агентства новостей за 4 марта.

Большой Идлиб и северная Сирия

В преддверии завтрашней встречи Эрдогана и Путина, вовлечённые в конфликт стороны приступили к «повышению ставок» в переговорном процессе — в первую очередь, в инgформационном поле.

Минобороны России рассказало о том, что в сирийском Идлибе действует контингент турецких войск общей численностью до дивизии, а также том, что «Белые каски» пытались устроить провокацию с химическим оружием, но сами им отравились.

Башар Асад свёл всё к достаточно мирной риторике, задавшись вопросом «Какое враждебное действие Сирия совершила против Турции?», назвав турок «братским народом».

Реджеп Эрдоган заявил, что Турция «не допустит, чтобы кровь солдат была потрачена впустую», а «переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии».

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции проводят операцию в Идлибе в соответствии с международным правом, заключенными договорами и соглашениями. По его словам, операция «Весенний щит» против «режима Асада» проводится в рамках законной самозащиты. Он призвал Россию придерживаться мирных процессов Астаны и Сочи и делать больше, чтобы «остановить атаки».

Со стороны Запада выступила хакерская группа Anonymous, которая поделились «аналитикой»: мол, после четверга не ожидают продолжения наступления Турции в Сирии, по крайней мере, сколько-нибудь полноценного. Международное сообщество, говорят в Anonymous, дало ясно понять, что «предпочитает и принимает геноцид Ассада в Сирии» и что не стоит рассчитывать на «значительную помощь тем, кто против него».

Между тем, как сообщил Telegram-канал WarJournal со ссылкой на свои источники в Сирийской Арабской Армии, по состоянию на 16.00 4 марта потери турецких войск в Сирии составили: убитыми - 62 человека, раненными - 96. Уничтожено: 5 танков, боевых бронемашин - 10, БПЛА - 13 (Anka - 6, Bayraktar - 7)

Серакиб

До 19 часов за Афес к северу от Серакиба продолжались бои, несмотря на то, что вчера правительственные войска заявили об его повторном освобождении. К исходу дня правительственные силы смогли его занять, а затем продолжили наступление дальше на запад, к Сармину и Ан-Нейрабу.

К 21.30 удалось освободить две небольшие деревушки Маарет Улья и Ас-Салихия, расположенные западнее Афеса и Серакиба.

Боевики предпринимали попытку наступления как в направлении трассы М5, так и на Серакиб, но штурм был отбит. По заявлениям боевиков, в результате удара БЛА был уничтожен отряд «Хезболлы» и грузовик с боеприпасами. В сеть попали кадры работы бойцов «Хезболлы» в Идлибе.

Турки продолжают перебрасывать подкрепления. Идлибские источники сообщили о прибытии очередного турецкого конвоя в н.п. Батабо к югу от Сармады, где 2 марта был развёрнут новый наблюдательный пункт - точнее, создан укрепрайон - турецких войск.

В результате вчерашнего обстрела позиций турецких войск погибло двое военнослужащих ВС Турции (один из 9 пострадавших скончался от полученных ранений). В Сеть также попало видео стрельбы турецкой РСЗО по позициям сирийцев в Серакибе.

Turkish soldier ...Killed only because they were together with rats in combat formation...and the craziness of leaders pic.twitter.com/Dx4nC5ZhW6 — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 4, 2020

Turkish MRLS firing at regime positions in Saraqeb today ahead of a planned rebel counter-attack there. Rebels retook Sheikh Aqil in western Aleppo today. Turkey is significantly relying on artillery fire to compensate for only having drones (and not jets) in Idlib's skies. pic.twitter.com/CkJvGnISLi — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 4, 2020

В середине дня появилась очередная информация о гибели командующего 25 дивизией специального назначения САА (бывших «Тигров») бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, которая позже была опровергнута военкорами ANNA News.

Джебель аз-Завия

Боевики сегодня заявили об уничтожении колонны Сирийской Арабской Армии под Каукабой в предгорьях Джебель аз-Завия в результате удара турецкого БЛА.

Одновременно российская и сирийская авиация продолжила наносить авиаудары по объектам боевиков немного севернее линии фронта. Как заявили в ВВС САР, поражались маршруты снабжения и переброски подкреплений боевиков в Кянсафру, Кяфр Увейд, Футейру и Сфухан.

Запад провинции Алеппо

Ещё позавчера боевики объявили о начале контрнаступления на позиции сирийской армии к западу от Алеппо. Сегодня боевики «Джебхат Ватания лил-Тахрир» объявили о занятии населённого пункта Шейх Акыль на Анаданском плато, где находится окружённый турецкий наблюдательный пункт. Боевики заявили о пленении «ливанского боевика» из «Хезболлы».

Курдское агентство North Press Agency сообщило об обстреле деревень Калута, Башимра и Аз-Зук аль-Кабир в округе Шерава в кантоне Африн со стороны турецких войск. Скорее всего, стрельба велась по позициям «Сил освобождения Африна».

#Breaking

North-Press

Turkish forces and affiliated armed armed groups are bombing the villages of Kalouta, Bashimra, and al-Zoq al-Kabir in Sherawa district of Afrin southern countryside. pic.twitter.com/pv345pMB8G — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) March 4, 2020

В районе 21.00 со стороны протурецких вооружённых формирований был совершён обстрел деревни Шейх Исса.

Работа систем ПВО

В полночь в Сети появилось сперва заявление, а затем и видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии. Различные эксперты и обозреватели начали указывать на «фейковость» видео и очевидные следы монтажа.

Например, в ролике фигурируют идентичные по размеру осколки, силуэт большой боевой машины полностью исчезает без намека на покореженный корпус после поражения одной ракетой, а взрыв выглядит крайне чужеродно. Впрочем, турецкие фанбои уверены, что следы монтажа - это просто склейка с двух БЛА, а сам «Панцирь» был сперва подбит, а потом уничтожен чуть ли не в результате массированного авианалета.

We’ve slowed down the PANTSIR footage to 1/10th of a second at 60fps. The vehicle is entirely gone from one small rocket. We call #BS on the video. pic.twitter.com/lXaKBQDxbk — AS-Source News / MILITARY〽️ (@As_SourceBrkNew) March 3, 2020

Чуть позже появилось видео работы ЗРК «Бук» по воздушным целям турок. Видео, судя по имеющимся в Интернете кадрам, сегодняшнее, но о результатах огневого поражения ничего не известно.

К 21 часу в Сети появились фотографии очередного сбитого турецкого БЛА Bayraktar TB2.

#Breaking



Очередной турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 был сбит сирийскими Силами противовоздушной обороны в мухафазе Идлиб, Сирия. pic.twitter.com/vgS1iHZbVD — SwankyStas (@StasSwanky) March 4, 2020

Гуманитарная обстановка и восстановление

В сирийском МИДе прокомментировали вчерашний визит делегации ВС США в провинцию Идлиб со стороны турецкой границы под эгидой доставки гуманитарной помощи и инспекции лагерей беженцев на севере провинции:

«Незаконное проникновение некоторых американских чиновников на территорию Сирии в провинции Идлиб — это свидетельство того, что администрация США считает себя выше международного права.

Америка пытается скрыть преступления террористических группировок и предотвратить их полное уничтожение после достигнутых на поле боя Сирийской Арабской Армией успехов. Сирийская Арабская Республика решительным образом осуждает поддержку бандитизма, которую предоставляют американская администрация и турецкий режим.

Факт незаконного проникновения американских официальных лиц на территорию Сирии после предоставления всех форм поддержки террористическим группировкам, в том числе и их переброска в Сирию под покровом ночи, — это грубое нарушение всех резолюций ООН в области борьбы с терроризмом». Сегодня в ходе визита китайской делегации в Дамаск было подписано соглашение о сотрудничестве в научной, технической и экономической областях между двумя странами.

Within the framework of the economic, scientific and technical cooperation relations between Syria and the People's Republic of China, the two sides signed today an economic and technical cooperation agreement. pic.twitter.com/uwyhCo3XqF — Hassan Ridha (@sayed_ridha) March 4, 2020

За минувшие два месяца в провинции Тартус было введено в эксплуатацию 11 производственных предприятий в областях фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой продукции.

11 industrial and craft facilities with a capital of 35 million pounds are to enter into production in #Tartus within two months.



The facilities are specializing in pharmacy, agriculture and food.#Syria pic.twitter.com/Yt6oXLxEZJ — Syrian Eye (@eye_syrian) March 4, 2020

А Министерство туризма Сирии выпустило промо-ролик с красивыми планами реки Евфрат.

Протурецкие боевики, находящиеся на территориях, занятых во время операции «Источник мира» на севере провинции Хасеке, перекрыли подачу питьевой воды на сирийские территории. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с военной полицией пытались разрядить обстановку и опросили местных жителей.

Over one million Syrians in Al-Hasakah province are struggling against thirst since Feb 22 after the Turkish forces disabled the main plant of suppling drinking water in Alok town in Ras Al-Ain countryside. https://t.co/FtPjNv218R pic.twitter.com/V2erJBIWjs — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 4, 2020

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии в нашем Telegram-канале.