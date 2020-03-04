Полиция Турции обстреливает границу с Грецией слезоточивым газом

Анкара, 4 марта. Турецкая полиция обстреливает территорию Греции дымовыми шашками. Соответствующие кадры опубликовали СМИ.

Ситуация между двумя странами начала обостряться после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границ для сирийских беженцев. Нелегалы ведут себя крайне агрессивно, поэтому полиция использует дымовые шашки.

На северо-востоке Греции обстреливается территория в районе села Эврос. Об этом 4 марта сообщило издание «Катимерини». Известно, что один из отрядов полиции Турции находится в 40 метрах от границы с Грецией.

По информации, представленной правительственными источниками Греции, мигранты с 3 на 4 марта предпринимали новые попытки пересечь границу Греции. Полицейские задержали 34 человек из Ирана, Афганистана и Пакистана. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

За последние четыре дня на границе с Грецией были предотвращены почти 28 тысяч попыток незаконного пересечения границы, арестованы 220 мигрантов, которые сейчас находятся в центрах содержания нелегальных иммигрантов.

Мигранты оказывают сопротивление на границе и бросают в представителей правопорядка Греции камни, те в ответ пускают в ход слезоточивый газ.

В сирийской провинции Идлиб на прошлой неделе произошло резкое обострение ситуации. Боевики развернули широкомасштабное наступление против правительственной армии САР, которая, в свою очередь, открыла ответный огонь. Десятки турецких военнослужащих, которые были в рядах террористов, погибли. Анкара на фоне обострения ситуации в Идлибе объявила, что прекратит препятствовать проходу беженцев из Сирии в Европу. Эрдоган заявил, что Турция не обязана принимать такое число мигрантов.