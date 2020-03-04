Малофеев объяснил, почему русских нельзя вычеркнуть из конституции

Москва, 4 марта. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обеспокоен тем, что в преамбуле конституции понятие «государствообразующий народ» применительно лишь к одному-единственному народу. Поправки в проект предполагают, что понятие будет касаться русского народа. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев объяснил исторический контекст понятия «государствообразующий народ».

Самигуллин заявил, что все мы россияне и внесли общий вклад в образование государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, а также совместно сформировали многоликий общероссийский менталитет.

В свою очередь Малофеев пояснил, что понятие государствообразующего народа подразумевает народ, объединивший вокруг себя и создавший конкретное государство. Он напомним, что Россия была создана русским народом и является национальным русским государством, передает «Царьград».

«В формулировке поправок к Конституции Российской Федерации мы не имеем прямого упоминания «русского народа». Однако Ваша позиция убедила меня в том, что «государствообразующий» — действительно синоним «русского». Поэтому права русских на своей земле, в своем государстве никак не могут быть меньше, чем у татарского народа, который в Конституции Республики Татарстан особо выделен из многонационального населения республики», — сказал Константин Малофеев.

Он указал, что никто не просит татарских законодателей менять текст конституции на просто «многонациональный народ Татарстана». Он попросил муфтия признать за русским людьми право найти свое отражение в Основном законе России.

Он подчеркнул, что во время внесения изменений в Конституцию России о русском народе как государствообразующим, права других народов не будут ущемлены.