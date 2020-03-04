Международная федерация журналистов считает недопустимым преследование СМИ в Турции

Москва, 4 марта. Аресты и давление на журналистов российских СМИ в Турции недопустимы, считают в Международной федерации журналистов.

Представители организации призвали власти Турции обеспечить безопасность всех сотрудников СМИ, работающих на территории страны.

«Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланджер сказал: «Нет абсолютно никаких оснований арестовывать и запугивать коллег, работающих на Sputnik просто за то, что они выполняют свою работу», — отметили в федерации, комментируя ситуацию с преследованием журналистов Sputnik Турция.

Напомним, инцидент с сотрудниками российского СМИ произошел 29 февраля. Агрессивно настроенные граждане угрожали журналистам, ворвавшись в их жилье, а 1 марта в редакции издания прошел обыск.