Ситуацию с поборами в школах обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Средства на охрану или ремонт школы, на новое оборудование или методические пособия — сборы денег с родителей в школах — об этом говорили сегодня на конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Я бы так сказала, что в нашем регионе, в Ленинградской области, действительно, такие вопросы возникали и возникают, но редко. Соответственно, проблема по поборам в школе в настоящий момент не обсуждается. В 2015 году было письмо Министерства образования о недопущении незаконных сборов денежных средств. С нашей стороны, это письмо было направленно в соответствующие образовательные организации», — поделилась Оксана Кокоулина, начальник юридического сектора департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования Ленинградской области.

«Достаточно давно уже в городе ведется четкая работа со стороны правоохранительных органов, надзорных органов, любые даже косвенные указания на то, что есть незаконные действия со стороны администрации образовательных организаций, они очень жестко проверяются», — сказал Михаил Богданов. сопредседатель Ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет».

Многодетная мать, педагог, общественный деятель Ольга Лукоянова провела собственный опрос для родителей в Интернете. Из четырехсот проголосовавших, половина ответила, что в их школах существуют обязательные сборы на нужды класса, но инициатива эта родителей. Тридцать процентов респондентов указали, что сдают деньги на рабочие тетради, чуть больше 20 — на спектакли для детей.

«Большинство родителей, с которыми я разговаривала и в личной переписке, и по телефону, совершенно спокойно относятся к тому, что собирают деньги на какие-то нужды класса, потому что они являются нуждами их детей. Я удивилась, что в девяти процентах все же идут сборы средств на ремонт школы, что насколько я понимаю, не является законным», — рассказал Ольга Лукоянова, общественный деятель.

Казначеем чаще всего в школах становятся сами родители, звучало сегодня на встрече. Активисты берут на себя ответственность по сбору денег на разные нужды. Однако, не всегда находят стопроцентную поддержку в классе. Находятся те, кто с идеями массовиков-затейников не согласен. Здесь и начинается конфликт.

«На мой взгляд, самое худшее, у меня специализация все же детская психология, это когда конфликт между взрослыми выливается уже на детей. Младшие просто ощущают давление, те, кто постарше слышат и все понимают, начинают интерпретировать слова, приносить их в школу. На мой взгляд, это очевидно, проблема взрослых, которые не могут договориться. Мое ключевое предложение — это все-таки решать ее внутри себя и самостоятельно», — считает Никита Карпов, детский и подростковый психолог.

Эксперты сошлись во мнении, что прежде всего договариваться между собой и взаимодействовать нужно научиться родителям.