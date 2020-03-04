Наемники из Чада рассказали, как их завербовало ПНС Ливии

Триполи, 4 марта. В официальном Twitter-аккаунте арабского издания аль-Ихбарийа было опубликовано видео, на котором четверо рабочих рассказали, как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии завербовали их в целях борьбы против сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

فيديو | 4 عمال أفارقة يكشفون عن تجنيد حكومة الوفاق لهم للقتال معهم ضد الجيش الليبي#الإخبارية pic.twitter.com/MRSHFcG7lh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2020

Четверо африканцев-наемников были пойманы в плен силами ЛНА. На видео зафиксирован момент общения с пленниками, в ходе которого выяснилось, что они приехали из Чада для работы на территории Ливии до того, как их завербовали в группировку с привлекательной оплатой.

Один из наемников рассказал, что он работал в районе Азизия, прежде чем ему позвонили с предложением второй работы и ежемесячным окладом в три тысячи ливийских динаров.

Иностранное вмешательство в ливийский конфликт — уже довольно старая тенденция, регулярно поддерживаемая Турцией. В обход оружейного эмбарго и всем договоренностям, достигнутым на встречах в Москве и Берлине официальная Анкара поставляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии наемников из сирийского Идлиба и тяжелую технику.

Ознакомиться с деталями турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии вы можете в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).