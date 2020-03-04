Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США

Дамаск, 4 марта. Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

«Первоначальная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев», — сказал президент САР в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также добавил, что после освобождения от террористов провинции Идлиб сирийские войска планируют начать военную операцию в восточных районах республики, поэтому Турция пытается препятствовать этому процессу.

«Турция приложила все силы, чтобы воспрепятствовать освобождению Идлиба, чтобы мы не смогли двигаться на восток», — пояснил Асад.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля после того, как террористы возобновили атаки на позиции Сирийской арабской армии. Войска Сирии были вынуждены наносить ответные удары по террористам, среди которых оказались были турецкие военные. В результате атаки погибло более 30 турецких военнослужащих. При этом представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела.