Сирия, 4 марта. Почти 700 беженцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за последние сутки. САА освободила населенный пункт Аль-Фатыра на юге Идлиба. Саперы САА обнаружили 35 СВУ во время зачистки территории в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке боевиков у населенного пункта Шейх-Акиль на западе Алеппо; обнаружили 35 взрывоопасных предметов в ходе зачистки территории в Даръа и Дамаске.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на блокпост SDF**** в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают использовать беспилотники для атак на позиции САА; освободили населенный пункт Аль-Фатыра в южной части Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в Сирию почти 700 беженцев.

Провинция Алеппо

Поступают данные о новых стычках на западе региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (almohrarmedia2), артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись места базирования исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандгрупп неподалеку от города Дарат-Изза. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Согласно информации новостного портала Al Manar News, этому предшествовала атака со стороны исламистов. Поддерживаемые Турцией боевики ударили по позициям сил САР вблизи населенного пункта Шейх-Акиль. Кадры, на которых запечатлен обстрел боевиков, были опубликованы Twitter-каналом (IdlibEn).

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (jacksanders1965), ссылаясь на связанные с «Исламским государством» медиапорталы, сообщает о том, что террористы совершили очередное нападение в районах, оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). На этот раз атаке подвергся контрольно-пропускной пункт курдских боевиков поблизости от города Аль-Бусейра на юго-востоке провинции. Джихадисты заявляют о том, что в результате налета были убиты или получили ранения четыре члена SDF. Напомним, ранее подконтрольные террористической группировке источники также заявляли о вылазке недалеко от населенного пункта Бариха.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает о прибытии новой партии сирийцев, вынужденно покинувших территорию Сирийской Арабской Республики (САР) после оккупации их родных населенных пунктов террористами. 235 человек вернулись из лагерей для беженцев в Ливане, еще 442 пересекли сирийско-иорданскую границу в районе погранперехода «Насиб».

Между тем в Даръа и соседнем Дамаске продолжились работы по зачистке местности от следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) продолжили разминирование территории Восточной Гуты и населенных пунктов Джасим и Эль-Харра, в результате чего удалось обнаружить 35 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Турецкие беспилотники продолжают атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА), тем самым оказывая поддержку террористам. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), дроны ВВС Турции нанесли удары по колонне сил САР, уничтожив несколько единиц техники. Налет произошел поблизости от поселения Каукаба в районе горы Шахшабо.

В то же время поступают данные об активизации обстрелов со стороны радикалов в окрестностях города Афес. Медиапортал Halab Today TV сообщает о том, что ракетные удары привели к гибели нескольких сирийских солдат. Кроме того, исламисты заявляют о потерях САА в военной технике у Кафр-Набаля. Тем не менее эта информация пока нуждается в проверке.

Несмотря на сообщения боевиков об уроне, якобы нанесенном САА, сами они продолжают нести территориальные потери. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), после ожесточенных столкновений САА удалось освободить населенный пункт Аль-Фатыра на юге провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.