Коронавирус в Москве отменил утренники и заставил измерять температуру в метро и на работе

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 3 марта в столице действуют специальные меры профилактики заражения коронавирусом. Федеральное агентство новостей проверило выполнение этих предписаний.

«Коронавирусную ситуацию» в Москве Сергей Собянин взял под свой личный контроль. По его указу в столице принимаются особые меры для нераспространения коронавирусной инфекции.

Власти Москвы порекомендовали работодателям самостоятельно организовать регулярное измерение температуры у сотрудников. Особенно это касается тех учреждений, в которых работают иностранные сотрудники или регулярно практикуются иностранные командировки. Как стало известно ФАН, некоторые компании уже последовали этому совету и проводят экспресс-обследования сотрудников, не отрывая их от работы. Корреспонденты ФАН прошли «температурную проверку» перед пресс-конференцией в «Общественной службе новостей», где со среды журналистов не пускают на мероприятия без измерения температуры.

К слову, на популярном сервисе онлайн-магазинов большей части моделей бесконтактных термометров уже нет в продаже.

По распоряжению Сергея Собянина пассажирам на входе в Московский метрополитен будут выборочно измерять температуру дистанционным способом. Этот метод контроля пока что не действует повсеместно, но на кольцевой станции «Комсомольская» в часы пик уже дежурят сотрудники полиции с дистанционным тепловизором.

В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы поручил ежедневно измерять температуру у детей в детских садах и школах, что уже выполняется в городских детских образовательных организациях.

Так, родителям шестого класса московской школы №1248 сообщили о том, что все дети проводят учебный день в одном кабинете, куда к ним приходят на уроки учителя.

«Карантина никакого, если что, нет, — уточняется в рассылке родительского часа. — Это для того, чтобы меньше риск заболеть был во время смены сезона. Хорошая новость в том, что болеющих в школе сейчас очень мало, так что не переживайте. У детей теперь меряют температуру на входе перед первым уроком».

Замеры температуры подтвердили ФАН и родители, чьи дети ходят в школу №2045 и сад в той же структуре.

«Все утренники отменили, — сообщили они. — В школе не собирались даже и не готовились. Во всем садике, во всех группах тоже отмены».

В школе №15 Королева также отменили праздник в честь 8 Марта, запланированный на неделе. В других учреждениях утренники все же проводят, но без родителей — например, в школе №1148. Официально — из-за гриппа и ОРВИ, с сезонными вспышками которых совпал приход угрозы коронавируса. Добавим, что департамент образования и науки Москвы опубликовал приказ от 27 февраля о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных организациях. Документ обязывает руководителей этих организаций проводить «утренние фильтры» учащихся, наблюдать за состоянием здоровья и измерять температуру в течение дня.

«В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих. Незамедлительно направлять информацию о заболевании детей в обслуживающую поликлинику», — говорится в документе.

На период осложнения эпидемиологической ситуации предлагается отменить занятия в бассейнах, выездные и массовые мероприятия.

«Все уроки у каждого класса или группы проходят в одном кабинете, учителя приходят туда сами. Современное оборудование, которое есть в школах, позволяет это сделать, — заявляется на сайте мэра Москвы. — На связи с родителями постоянно находится классный руководитель. По вопросам организации учебного процесса можно обратиться к нему или в администрацию школы».

Уточняется, что меры связаны с «сезонным повышением уровня заболеваемости, а также с профилактическими мероприятиями по предотвращению заболеваемости коронавирусом».

Больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, принимает новый больничный комплекс в Коммунарке.

Правительство РФ ввело запрет на вывоз из России ряда видов медицинских изделий, включая маски и респираторы.