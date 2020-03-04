Истребитель F-16 ВВС Турции увернулся от ракеты С-200 ПВО Сирии

Дамаск, 4 марта. Подразделения ПВО Сирийской арабской армии предприняли попытку сбить истребитель F-16 ВВС Турции в небе над провинцией Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.

Сирийские военные открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса С-200 по турецкому истребителю, который незаконно вторгся в воздушное пространство Сирии.

Истребителю F-16 удалось увернуться от сирийской ракеты, после он вернулся в воздушное пространство Турции. При этом подразделениям ПВО САР удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат, принадлежащий турецким войскам. Беспилотник был уничтожен в районе города Серакиб в провинции Идлиб при попытке приблизиться к позициям сирийских войск.