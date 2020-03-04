Продавец сухого льда раскритиковал идею о новых правилах продажи вещества

Москва, 4 марта. Компания «Полюс холода», продавшая сухой лед погибшим участникам вечеринки в бане, считает бессмысленной идею российских депутатов о введении новых правил использования вещества. Об этом рассказал юрист компании Дмитрий Ерохин.

Ранее депутат Иван Сухарев предложил производителям указывать крупными буквами на упаковке сухого льда, что использование вещества несет опасность. Юрист Ерохин говорит, что у данной продукции есть своя специфика транспортировки, но отсутствует специальная тара. Поэтому чаще всего используют изометрические пакеты и сумки-холодильники, которые поддерживают внутри определенную температуру, в том числе при помощи сухого льда. Юрист считает, что исполнение данной инициативы приведет к абсурдной ситуации.

«На ларьках с мороженым будет написано «сухой лед», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, тортами, лекарствами и образцами биологического материала. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности», — заявил Ерохин.

Он напомнил, что клиент может покупать сухой лед на вес и самостоятельно выбирать способ транспортировки товара. На примере недавней трагедии видно, что ее участники знали об опасности, но это их не остановило, передает телеканал «360».

«Организатор мероприятия знал, что это сухой лед, знал об опасности, ранее с ним работал, читал инструкцию по безопасности всем присутствующим — и это ничего не изменило», — отметил юрист.

Ерохин уверен, что надписи крупными буквами, предупреждающие об опасности, ничего не изменят. Он добавил, что до инцидента с сухим льдом в бане, компания никогда не слышала о подобных ЧП.

Напомним, что трагедия произошла в Москве на праздновании дня рождения блогерши Екатерины Диденко. Гости вечеринки всыпали в бассейн сухой лед и начали туда прыгать, после чего нескольким из них стало плохо, в результате три человека погибли.