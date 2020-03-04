Путин заявил о высоком уровне развития российских технологий

Москва, 4 марта. Российские технологии находятся «на самом высоком уровне». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя ситуацию с кадрами в наукоемких отраслях, национальный лидер отметил, что лазерный комплекс «Пересвет» разработали специалисты нового поколения.

«Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Мы реально на самом высоком уровне находимся», — сказал Путин.

Напомним, комплекс «Пересвет» был принят на вооружение в декабре 2019 года. В течение 2018 года в войсках была создана вся необходимая инфраструктура для новейшего комплекса, передавало Федеральное агентство новостей.