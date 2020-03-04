Асад назвал следующую цель сирийской армии после освобождения Идлиба

Дамаск, 4 марта. Президент Сирии Башар Асад заявил, что после освобождения от террористов провинции Идлиб правительственные войска начнут военную операцию в восточной части республики.

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб», — сказал Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также добавил, что Турция пытается препятствовать освобождению провинции Идлиб от террористов. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил войска в Сирию по требованию США. В Вашингтоне осознают, что после освобождения Идлиба армия САР направится в восточные районы Сирии, которые находятся под оккупацией США.

«Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, — это передовой плацдарм, и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток», — пояснил президент Сирии.

Он также добавил, что власти Сирии активно контактируют с мирными жителями восточных районов Сирии, которые недовольны присутствием оккупационных войск на своей земле.