Рада назначила Шмыгаля новым премьер-министром Украины

Киев, 4 марта. Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании.

За кандидатуру Шмыгаля, который занимал пост вице-премьера — министра развития общин и территорий Украины, проголосовал 291 парламентарий.

Новый председатель украинского правительства отметил, что приоритетными направлениями его работы станут завершение конфликта в Донбассе и реформа по децентрализации страны. Также он указал на необходимость пересмотра государственного бюджета и погашения задолженности по зарплате перед шахтерами. Денис Шмыгаль назвал противостояние новому типу китайского коронавируса одной из важных задач правительства Украины.

Предложение назначить Дениса Шмыгаля на пост главы правительства Украины внес президент страны Владимир Зеленский. Проект постановления опубликован на официальном сайте парламента.

Глава Украины Владимир Зеленский 4 марта прибыл в Верховную раду Украины, где прошло внеочередное заседание, на котором были рассмотрены кадровые перестановки в кабмине. Президент страны раскритиковал работу правительства и заявил, что кабинету министров «нужны новые мозги и сердца».