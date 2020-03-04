Зеленский признал ошибки на посту президента

Киев, 4 марта. Власти Украины совершают много ошибок, но готовы их исправлять, заявил президент страны Владимир Зеленский на фоне отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, Верховная рада 4 марта одобрила отставку Гончарука большинством голосов. Решение парламента приведет к полной смене правительства.

«Я шел в президенты, не имея политического опыта, но у меня были и есть вера и воля, чтобы воплотить необходимые изменения… Мы делаем ошибки, много. Но мы готовы признавать их и исправлять», — сказал Зеленский, выступая в Раде.

Внеочередное заседание украинского парламента было посвящено вопросу по новому составу кабмина и рассмотрению ряда законопроектов. Кроме того, депутаты заслушали отчет об итогах работы правоохранительных органов.

Напомним, слухи об отставке Гончарука, которого считают ставленником американского ставленника Джорджа Сороса, появились в январе 2020 года после того, как в YouTube была опубликована скрытая аудиозапись правительственного совещания под его руководством.

На записи можно услышать, как предположительно Гончарук признает себя «полным профаном в экономике» и обвиняет Зеленского в примитивном понимании экономических процессов.

Ролик вызвал резонанс в украинском обществе, противники президента напомнили, что Зеленский не политик, а актер, передавало Федеральное агентство новостей.