Мэр Докучаевска рассказал о состоянии пострадавших при обстреле автобуса

Состояние обоих пострадавших при обстреле украинскими вооруженными формированиями автобуса в городе Докучаевск Донецкой Народной Республики ؙ— удовлетворительное. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал мэр Докучаевска Александр Качанов.

Напомним, 4 марта с украинской стороны была выпущена противотанковая управляемая ракета (ПТУР), разорвавшаяся в непосредственной близости от автобуса с пассажирами. Пострадали два человека, мужчина и женщина.

«Оба пострадавших находились в этот момент на улице неподалеку от места взрыва», — уточнили в Народной милиции ДНР.

«Их состояние удовлетворительное. Слава богу, их жизни ничего не угрожает. Единственное, что у женщины контузия, и это сразу не закончится, она будет проходить курс лечения. У второго пострадавшего, мужчины, легкое ранение мягких тканей осколками», — сообщил глава Докучаевска.

По словам собеседника ФАН, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

«У нас это все организовано — бесплатные лекарства, и бесплатное лечение. Все это на уровне — спасибо вам, России. С врачами — вопрос. Не хватает врачей. Но, слава богу, тоже есть пока», — рассказал Качанов.

По мнению собеседника ФАН, речь не идет о случайно сорвавшейся ракете.

«Они так периодически делают, — констатировал он. — Первый ПТУР прилетел в 2016 году. С тех пор они периодически запускают в сторону города ракеты — куда упадет, туда упадет. У нас и погибшие были... в 2017 году человек хлеб развозил, работал водителем. Он на хлебовозке приехал домой, оставил машину у двора в частном секторе. И когда он выходил к машине, прилетел ПТУР. И машина, и он — все было разбито…»

По мнению главы Докучаевска, главная цель украинской стороны, которая совершает бессмысленные с тактической точки зрения обстрелы — дестабилизация.

«Мы и так непросто живем. Тем более Докучаевск находится на линии разграничения. Экономическая и социальная ситуация очень напряженная, тяжелая. А тут еще и обстрелы. У людей упадническое настроение в связи с этим», — отметил он.

Сегодняшний обстрел Докучаевска был зафиксирован наблюдателями Совместного центра координации и контроля.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12:25 — н.п. Новотроицкое — н.п. Докучаевск: выпущена 1 ракета из ПТУР», — говорится в официальном сообщении, распространенном СЦКК.

Несколько позже Докучаевск был снова обстрелян ВСУ. «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 13:30 — н.п. Березовое — н.п. Докучаевск: выпущена 1 граната из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — Прим. ФАН)», — также сообщили в СЦКК.