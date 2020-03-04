Шесть поправок КПРФ: как учли мнение коммунистов при подготовке обновления конституции

Одной из самых поддерживаемых поправок к Конституции РФ стал запрет чиновникам иметь не только двойное гражданство, но и счета в иностранных банках. В случае принятия он будет установлен для сенаторов, депутатов, министров, губернаторов, прокуроров и судей. Авторами инициативы, которая вошла в законопроект президента о дополнительных поправках в основной закон, стали члены КПРФ.

В документ вошли и еще пять предложений Компартии.

Парламентский контроль

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, входящий в состав рабочей группы по подготовке поправок к конституции, предложил ввести в основной закон пункт о парламентском контроле.

«Работая в подгруппе, которая занималась федеральными органами власти, мы с нашими коллегами прорабатывали серьезные вопросы, связанные с балансировкой системы госорганов, и поддерживаем идею об усилении роли парламента. Но есть очень важная функция у парламента, она важная не только в Российской Федерации, но и во всем мире, — это парламентский контроль», — сказал Афонин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы.

По словам депутата, существующий федеральный закон о парламентском контроле действует не так эффективно, как хотелось бы. В связи с этим конституция сможет увеличить значение парламентского контроля и, как следствие, усилить борьбу с коррупцией.

Россия — правопреемник СССР

Свое отражение в пакете поправок президента нашло и предложение КПРФ закрепить в конституции тезис о том, что Россия — правопреемник СССР. По словам членов партии, необходимость в подобного рода поправке назрела уже давно.

«В основном законе страны провозглашается тезис о непрерывности тысячелетней истории нашей страны, ее государственного единства. Это охладит пыл разного рода русофобов, антисоветчиков и сепаратистов, интерпретаторов истории и прочую публику, которая любит лишний раз плюнуть в наше советское прошлое», — сказал Афонин.

Культурное и языковое многообразие РФ

Еще одна поправка от КПРФ касается защиты культурного и языкового разнообразия Российской Федерации.

«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия», — такая формулировка вошла в законопроект ко второму чтению.

Защита прав инвалидов

Среди предложений КПРФ, вошедших в законопроект, — закрепление в конституции обязанности правительства обеспечивать социальную защиту инвалидов.

Новая норма будет изложена в статье 114 конституции и звучит так:

«[Правительство] обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».

Говоря о необходимости закрепить этот пункт в основном законе, автор инициативы, член фракции КПРФ Олег Смолин, отметил, что люди с инвалидностью составляют не менее 10% населения России.

«Однако в конституции они упомянуты вскользь только дважды», — добавил он на встрече президента с рабочей группой.

Таким образом, игнорирование развития доступной среды для инвалидов будет считаться конституционным нарушением и вести к серьезным последствиям для чиновников. Кроме того, такая конституционная норма защитит трудовые права инвалидов и больше не позволит работодателям отказывать им в приеме на работу.

Безопасность информационных технологий

В законопроект также вошла предложенная КПРФ поправка о необходимости защитить персональные данные граждан.

«[В ведении Российской Федерации] находится обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий», — такая строка может появиться в статье 71 Основного закона по инициативе членов партии.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта внес в Госдуму законопроект с дополнительными поправками к конституции. Документ стал результатом общественных дискуссий, в которых приняли участие жители субъектов РФ и члены рабочей группы по поправкам в основной закон.

Помимо вышеперечисленных инициатив, законопроект включает в себя также предложение о необходимости регулярно индексировать пенсии и иные социальные выплаты, защищать права трудящихся, заботиться об экологии и животных, а также отдать приоритет семейной политике.

Всероссийское голосование, на котором граждане примут окончательное решение по вопросу внесения поправок в конституцию, состоится 22 апреля.