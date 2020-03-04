Пропагандисты Ходорковского призывают отпустить террористов «Хизб ут-Тахрир»

Москва, 4 марта. Подконтрольное беглому олигарху Михаилу Ходорковскому издание «МБХ медиа» опубликовало обращение, которое было составлено родственниками террористов «Хизб ут-Тахрир» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

В своем обращении родственники террористов выразили сочувствие осужденным участникам запрещенной в РФ террористической организации «Сеть». Кроме того, они попытались убедить либеральную общественность в том, что террористы «Хизб ут-Тахрир» пострадали из-за своих религиозных убеждений. При этом обращение родственников террористов опубликовано под заголовком «Быть другим — не преступление».

«Мы живем вместе в многонациональной и многоконфессиональной стране, где быть другим — не преступление. Так давайте и сейчас, проявив солидарность, поддержим политзаключенных-мусульман», — говорится в обращении.

Данное обращение не имеет ничего общего с реальностью, так как статья 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантирует, что каждый россиянин вправе исповедовать любую религию или не исповедовать вовсе, передает «Политика Сегодня».

Публикация «МБХ-медиа» ярко иллюстрирует подмену понятий. Террористов требуют отпустить, утверждая, что они якобы были осуждены за свои религиозные убеждения. Либералы и оппозиционные СМИ традиционно защищают «Хизб ут-Тахрир», несмотря на опасность, которую несет данная террористическая организация.